«Локомотив» обыграл «Волеренгу» благодаря голам Эдера и Жемалетдинова
В товарищеском матче «Локомотив» встречался с норвежским клубом «Волеренга». Игра завершилась победой российской команды со счётом 2:0.
В товарищеском матче «Локомотив» встречался с норвежским клубом «Волеренга». Игра завершилась победой российской команды со счётом 2:0.
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард Рифат Жемалетдинов упрочил преимущество «железнодорожников» в счёте.
Вторая товарищеская игра «железнодорожников» на сборе состоится 22 февраля. Соперником московской команды станет «Чайка».
«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской