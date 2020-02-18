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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл «Волеренгу» благодаря голам Эдера и Жемалетдинова

В товарищеском матче «Локомотив» встречался с норвежским клубом «Волеренга». Игра завершилась победой российской команды со счётом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард Рифат Жемалетдинов упрочил преимущество «железнодорожников» в счёте.

Вторая товарищеская игра «железнодорожников» на сборе состоится 22 февраля. Соперником московской команды станет «Чайка».

«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

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