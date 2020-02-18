«Арсенал» подписал вратаря Лодыгина
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Арсенала», информирует Twitter тульского клуба. Соглашение рассчитано на полгода.
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Арсенала», информирует Twitter тульского клуба. Соглашение рассчитано на полгода.
29-летний россиянин присоединился к команде на третьих тренировочных сборах в Турции. В новой команде он выбрал 19-й номер.
В «Арсенале» с конца 2019 года рассматривали возможность подписания вратаря в связи с серьезной травмой 25-летнего Егора Шамова, который повредил плечо на тренировке в декабре и после операции пропустит до шести месяцев. Во вратарской бригаде команды также есть 28-летние Михаил Левашов и Артур Нигматуллин.
Сезон-2018/19 голкипер начинал в «Зените», а зимой отправился в «Олимпиакос» и принял участие в 3 матчах (только 2 — в чемпионате Греции). Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего 5 матчей (только 2 — в чемпионате страны).