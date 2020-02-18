«Арсенал» подписал вратаря Лодыгина

29-летний россиянин присоединился к команде на третьих тренировочных сборах в Турции. В новой команде он выбрал 19-й номер.

В «Арсенале» с конца 2019 года рассматривали возможность подписания вратаря в связи с серьезной травмой 25-летнего Егора Шамова, который повредил плечо на тренировке в декабре и после операции пропустит до шести месяцев. Во вратарской бригаде команды также есть 28-летние Михаил Левашов и Артур Нигматуллин.

За «Зенит» Лодыгин выступал с 2013-го до конца 2018 года. С питерским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок. В его активе — 11 матчей за сборную России.