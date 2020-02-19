«Зенит» не станет предлагать Шатову новый контракт. Летом он станет свободным агентом

Источник: Спорт-Экспресс

— В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня, — заявил Ткаченко. — Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу.

Шатов в составе «Зенита» стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), дважды выиграл Суперкубок России (2015, 2016) и один раз — Кубок страны (2015/16).

В этом сезоне 29-летний полузащитник провел за «Зенит» 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Всего на его счету 196 игр за сине-бело-голубых и 31 гол.

Шатов перешел в питерскую команду из «Анжи» (51 матчей/5 голов) в августе 2013 года. Свою профессиональную карьеру футболист начал в «Урале» (133/16) в 2007-м.

Вторую половину сезона-2017/18 Шатов провел в «Краснодаре» (6/1) на правах аренды, но «быки» не стали выкупать хавбека.