Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетико
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
17.02
Челси
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» не станет предлагать Шатову новый контракт. Летом он станет свободным агентом

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью «СЭ» рассказал о ситуации полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня, — заявил Ткаченко. — Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу.

Шатов в составе «Зенита» стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), дважды выиграл Суперкубок России (2015, 2016) и один раз — Кубок страны (2015/16).

Читайте также
Ротенберг: Шатов отказался переходить в «Сочи» из «Зенита»

В этом сезоне 29-летний полузащитник провел за «Зенит» 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Всего на его счету 196 игр за сине-бело-голубых и 31 гол.

Шатов перешел в питерскую команду из «Анжи» (51 матчей/5 голов) в августе 2013 года. Свою профессиональную карьеру футболист начал в «Урале» (133/16) в 2007-м.

Вторую половину сезона-2017/18 Шатов провел в «Краснодаре» (6/1) на правах аренды, но «быки» не стали выкупать хавбека.

С 2013 года он провел 28 матчей (2 гола) за сборную России — последний осенью 2016-го. Участник ЧМ-2014 и Евро-2014.

Читайте также
Полузащитник сборной России Олег Шатов подарил Нижнему Тагилу футбольное поле
Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа 2016© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Чемпионка ОИ-2014 Аделина Сотникова рассказала про свою операцию
Бывший вратарь «Зенита» подписал контракт с «Арсеналом»
«Логинова кинули, а я поддерживал»: жесткое выступление Тихонова
Экс-защитник сборной России по футболу стал игроком «Спартака»
«Ак Барс» в четвертый раз выиграл Восточную конференцию КХЛ
«Боруссия» принимает «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
Большунов: Я зол! Сборная Норвегии борется со мной нечестно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь