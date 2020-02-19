Легионер «Краснодара» рассказал, в чем РПЛ сильнее голландской лиги
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Тонни Вильена считает, что чемпионат России по футболу сильнее первенства Голландии.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Тонни Вильена считает, что чемпионат России по футболу сильнее первенства Голландии.
Вильена перешел в «Краснодар» летом 2019 года из голландского «Фейенорда».
«РПЛ сильнее Эредивизии по уровню, в России тяжелее. В Нидерландах тоже непросто, но там каждая команда хочет показывать атакующий футбол, а в России — от силы
Футболист также озвучил планы «Краснодара» на оставшуюся часть сезона: «Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате, потому что мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Наша цель в РПЛ — первое или второе место, точно не ниже. Пока у нас остаются шансы побороться за золото. “Зенит” часто побеждает с минимальным счетом и может оступиться в весенних матчах».
На счету Вильены два гола в 17-ти играх в текущем розыгрыше РПЛ.
«Краснодар» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.