Легионер «Краснодара» рассказал, в чем РПЛ сильнее голландской лиги

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Вильена перешел в «Краснодар» летом 2019 года из голландского «Фейенорда».

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«РПЛ сильнее Эредивизии по уровню, в России тяжелее. В Нидерландах тоже непросто, но там каждая команда хочет показывать атакующий футбол, а в России — от силы четыре-пять клубов. Остальные соперники играют закрыто и компактно, хотя если ты хорош, то вскроешь и их», — цитирует Вильену Sport.24.

Футболист также озвучил планы «Краснодара» на оставшуюся часть сезона: «Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате, потому что мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Наша цель в РПЛ — первое или второе место, точно не ниже. Пока у нас остаются шансы побороться за золото. “Зенит” часто побеждает с минимальным счетом и может оступиться в весенних матчах».

На счету Вильены два гола в 17-ти играх в текущем розыгрыше РПЛ.