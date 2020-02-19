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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легионер «Краснодара» рассказал, в чем РПЛ сильнее голландской лиги

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Тонни Вильена считает, что чемпионат России по футболу сильнее первенства Голландии.

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Источник: Reuters

Вильена перешел в «Краснодар» летом 2019 года из голландского «Фейенорда».

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«РПЛ сильнее Эредивизии по уровню, в России тяжелее. В Нидерландах тоже непросто, но там каждая команда хочет показывать атакующий футбол, а в России — от силы четыре-пять клубов. Остальные соперники играют закрыто и компактно, хотя если ты хорош, то вскроешь и их», — цитирует Вильену Sport.24.

Футболист также озвучил планы «Краснодара» на оставшуюся часть сезона: «Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате, потому что мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Наша цель в РПЛ — первое или второе место, точно не ниже. Пока у нас остаются шансы побороться за золото. “Зенит” часто побеждает с минимальным счетом и может оступиться в весенних матчах».

На счету Вильены два гола в 17-ти играх в текущем розыгрыше РПЛ.

«Краснодар» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

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