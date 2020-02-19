«Приход Кокорина пойдет мне на пользу». Бахтияров — о новом тренере, изменении позиции в «Сочи» и возможной аренде

— Акмаль, как вы чувствуете себя после прихода нового тренера? Изменились ли ваши функции на поле при Владимире Федотове?

— Чувствую себя более раскованно и уверенно. При Владимире Валентиновиче я начал играть на новой для себя позиции, плюс-минус схожей с моей предыдущей. Самое яркое отличие — это, наверное, то, что появилось больше оборонительных функций.

— Конкуренция в атаке «Сочи» не ослабела, а даже возросла, учитывая приход Кокорина. Вас это не беспокоит?

— Кокорин — один из самых талантливейших футболистов, которых мне приходилось видеть. Уверен, его появление в команде изменит наше положение в таблице в лучшую сторону. Естественно, конкуренция впереди в разы возросла с его приходом, но это пойдет всем на пользу — в частности, и мне.

— Как для воспитанника «Кайрата», у вас есть какое-то принципиальное отношение к ближайшей игре с «Астаной»?

— Естественно, для меня, как и для любого другого воспитанника «Кайрата», матч с «Астаной» носит принципиальный характер. Это одна из лучших команд Казахстана и будет интересно проверить свои силы с таким непростым соперником.

— Трансферное окно в Казахстане закроется лишь в апреле. Есть ли вероятность, что вы уйдете в аренду в одну из команд КПЛ, о чем, в частности, говорил ваш агент Дмитрий Селюк?

— Поговорим об этом после окончания сборов. Сейчас я не могу это комментировать.