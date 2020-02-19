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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Приход Кокорина пойдет мне на пользу». Бахтияров — о новом тренере, изменении позиции в «Сочи» и возможной аренде

Нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров продолжает работать на сборах в составе «Сочи» из российской премьер-лиги и готовится ко второй части сезона. В интервью Vesti.kz 21-летний игрок рассказал, как он воспринял трансфер Александра Кокорина, что изменилось в его роли после прихода нового тренера Владимира Федотова и может ли он вернуться в Казахстан в поисках игровой практики.

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— Акмаль, как вы чувствуете себя после прихода нового тренера? Изменились ли ваши функции на поле при Владимире Федотове?

— Чувствую себя более раскованно и уверенно. При Владимире Валентиновиче я начал играть на новой для себя позиции, плюс-минус схожей с моей предыдущей. Самое яркое отличие — это, наверное, то, что появилось больше оборонительных функций.

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— Конкуренция в атаке «Сочи» не ослабела, а даже возросла, учитывая приход Кокорина. Вас это не беспокоит?

— Кокорин — один из самых талантливейших футболистов, которых мне приходилось видеть. Уверен, его появление в команде изменит наше положение в таблице в лучшую сторону. Естественно, конкуренция впереди в разы возросла с его приходом, но это пойдет всем на пользу — в частности, и мне.

— Как для воспитанника «Кайрата», у вас есть какое-то принципиальное отношение к ближайшей игре с «Астаной»?

— Естественно, для меня, как и для любого другого воспитанника «Кайрата», матч с «Астаной» носит принципиальный характер. Это одна из лучших команд Казахстана и будет интересно проверить свои силы с таким непростым соперником.

— Трансферное окно в Казахстане закроется лишь в апреле. Есть ли вероятность, что вы уйдете в аренду в одну из команд КПЛ, о чем, в частности, говорил ваш агент Дмитрий Селюк?

— Поговорим об этом после окончания сборов. Сейчас я не могу это комментировать.

Напомним, завтра, 20 февраля, «Астана» встретится с «Сочи» на сборах в Турции. В нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча в российской премьер-лиге и одну игру в Кубке России. Его «Сочи» идет на последнем, 16-м, месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах.

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