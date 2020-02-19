«Приход Кокорина пойдет мне на пользу». Бахтияров — о новом тренере, изменении позиции в «Сочи» и возможной аренде
Нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров продолжает работать на сборах в составе «Сочи» из российской
Нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров продолжает работать на сборах в составе «Сочи» из российской
— Акмаль, как вы чувствуете себя после прихода нового тренера? Изменились ли ваши функции на поле при Владимире Федотове?
— Чувствую себя более раскованно и уверенно. При Владимире Валентиновиче я начал играть на новой для себя позиции,
— Конкуренция в атаке «Сочи» не ослабела, а даже возросла, учитывая приход Кокорина. Вас это не беспокоит?
— Кокорин — один из самых талантливейших футболистов, которых мне приходилось видеть. Уверен, его появление в команде изменит наше положение в таблице в лучшую сторону. Естественно, конкуренция впереди в разы возросла с его приходом, но это пойдет всем на пользу — в частности, и мне.
— Как для воспитанника «Кайрата», у вас есть
— Естественно, для меня, как и для любого другого воспитанника «Кайрата», матч с «Астаной» носит принципиальный характер. Это одна из лучших команд Казахстана и будет интересно проверить свои силы с таким непростым соперником.
— Трансферное окно в Казахстане закроется лишь в апреле. Есть ли вероятность, что вы уйдете в аренду в одну из команд КПЛ, о чем, в частности, говорил ваш агент Дмитрий Селюк?
— Поговорим об этом после окончания сборов. Сейчас я не могу это комментировать.
Напомним, завтра, 20 февраля, «Астана» встретится с «Сочи» на сборах в Турции. В нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча в российской