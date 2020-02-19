Казахстанец Зайнутдинов в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе «Ростова»

Встреча на сборах в Испании завершилась со счетом 0:1. Победу действующим чемпионам Норвегии принес гол полузащитника Маттиаса Мострема на четвертой минуте.

В этом матче Зайнутдинов в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Ранее казахстанец с первых минут начинал игры против шведского АИКа (1:1), московского «Локомотива» (3:3, 4:5 по пенальти) и сербского «Партизана» (3:1).

Сбор в Испании «Ростов» завершит 23 февраля матчем с «Краснодаром». По времени Нур-Султана он начнется в 21:00.