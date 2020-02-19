Казахстанец Зайнутдинов в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе «Ростова»
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за российский «Ростов» в товарищеском матче против норвежского «Мольде», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за российский «Ростов» в товарищеском матче против норвежского «Мольде», передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча на сборах в Испании завершилась со счетом 0:1. Победу действующим чемпионам Норвегии принес гол полузащитника Маттиаса Мострема на четвертой минуте.
В этом матче Зайнутдинов в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Ранее казахстанец с первых минут начинал игры против шведского АИКа (1:1), московского «Локомотива» (3:3, 4:5 по пенальти) и сербского «Партизана» (3:1).
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На зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте, а 21-летний Зайнутдинов в первой части сезона забил три гола в десяти матчах.