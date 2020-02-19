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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе «Ростова»

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за российский «Ростов» в товарищеском матче против норвежского «Мольде», передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча на сборах в Испании завершилась со счетом 0:1. Победу действующим чемпионам Норвегии принес гол полузащитника Маттиаса Мострема на четвертой минуте.

В этом матче Зайнутдинов в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Ранее казахстанец с первых минут начинал игры против шведского АИКа (1:1), московского «Локомотива» (3:3, 4:5 по пенальти) и сербского «Партизана» (3:1).

Сбор в Испании «Ростов» завершит 23 февраля матчем с «Краснодаром». По времени Нур-Султана он начнется в 21:00.

На зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте, а 21-летний Зайнутдинов в первой части сезона забил три гола в десяти матчах.

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