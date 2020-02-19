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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу норвежской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Мольде» Маттиас Мострём, отправивший мяч в ворота «Ростова» на 4-й минуте. Ассистентом в данном эпизоде выступил полузащитник Магнус Эйкрем.

На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё один товарищеский матч — с «Краснодаром» (23 февраля).

«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Валерия Карпина после 19 туров в активе 34 очка. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».

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