«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу норвежской команды.
В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу норвежской команды.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Мольде» Маттиас Мострём, отправивший мяч в ворота «Ростова» на 4-й минуте. Ассистентом в данном эпизоде выступил полузащитник Магнус Эйкрем.
На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё один товарищеский матч — с «Краснодаром» (23 февраля).
«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской