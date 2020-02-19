Тренер клуба российской премьер-лиги объяснил поражение от «Кайрата»

Игра между казахстанским и российским клубами прошла сегодня, 19 февраля, на сборах в Турции и завершилась со счетом 3:2, причем алматинцы с 36-й до 75-й минуты вели 3:0.

— Как вам игра? Кого можете выделить в составе «Кайрата»?

— Мне достаточно сложно говорить про «Кайрат». Я могу сказать в целом, что «Кайрат» переиграл нас в плане тактики и агрессивности. К сожалению, мы оказались не готовы к такому большому количеству единоборств, которые вели футболисты «Кайрата» и вели к их быстрым атакам. Особенно эффективен был центральный блок в виде двух нападающих, двух центральных полузащитников и двух центральных защитников.

Изначально мы нацеливались на игру первым номером, первые 15 минут так и действовали. Из-за того, что у нас предыдущие соперники на сборах были не самого высокого уровня, мы просто оказались не готовы к такому высокому уровню сопротивления.

Во втором тайме мы выровняли игру, и даже забили два мяча, но тот большой гандикап, который мы дали такой хорошей команде, как «Кайрат», уже было сложно отыграть. Я видел много матчей «Кайрата», поэтому для мне не был сюрпризом уровень команды, и тот факт, что «Кайрат» более чем на равных играл с «Динамо», «Зенитом» и «Рубином». Если говорить о первых двух, то это одни из лучших команд в РПЛ по составу, турнирному положению. И тренеры «Кайрата» понимают, что они на верном пути, и руководители должны быть довольны.

— Вы смотрели игры «Кайрата» против «Динамо» и «Зенита»?

— Нет, я не смотрел. Только знаю счет, а также общался с тренерами и коллегами. Они делились впечатлениями, а у меня просто не было времени смотреть. Повторюсь, что команда очень агрессивная, и против команд подобных «Кайрату» сложно что-то противопоставить — это я могу говорить на сто процентов.

— За счет чего вам удалось переломить игру во втором тайме и забить два мяча?

— За счет того, что мы стали выигрывать единоборства. В первом тайме мы были «академиками с тросточками». Мы вышли якобы творить, а оказались не готовы к тому числу единоборств, которые предложил нам «Кайрат».