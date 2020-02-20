«Краснодар» проиграл «Малаге» в товарищеском матче
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от испанской «Малаги» в товарищеском матче на сборе в Испании.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от испанской «Малаги» в товарищеском матче на сборе в Испании.
Встреча, состоявшаяся в Малаге, завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба, единственный гол на 16-й минуте забил Мохамед Бенкемасса. Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти на 30-й минуте.
«Краснодар» 23 февраля проведет контрольный матч против «Ростова».