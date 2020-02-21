Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало крупную победу над минским «Динамо» в товарищеском футбольном матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало крупную победу над минским «Динамо» в товарищеском футбольном матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в пятницу в Белеке, завершилась со счетом 4:0 в пользу российского клуба. Голы забили Себастиан Шиманьски (29-я минута), Сильвестр Игбун (44), и Клинтон Нжи (74, 78).
Московское «Динамо» с 24 очками после 19 туров занимает восьмое место в чемпионате России. В рамках 20-го тура «бело-голубые» 29 февраля примут дома московский «Спартак».