«Рубин» не подтвердил информацию о переломе ноги у футболиста Тарасова

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал Sport24 сообщил, что 32-летний Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период. Находившийся в статусе свободного агента бывший игрок сборной России с середины января готовился ко второй части чемпионата страны с «Рубином». Казанский клуб объявил о подписании контракта с футболистом до конца сезона-2019/20 18 февраля.

«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноза еще нет, узнаем только после обследования. Он, скорее всего, станет известен сегодня», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Рубина».

Предыдущим клубом Тарасова был московский «Локомотив», за который он выступал с 2010 года. В составе железнодорожников полузащитник стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны.

Всего на его счету 188 матчей за столичный клуб в разных турнирах и восемь игр за сборную России. Также он выступал за томскую «Томь» и «Москву».