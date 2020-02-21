«Рубин» подтвердил травму Тарасова

Источник: Спорт-Экспресс

Точный диагноз: закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза. Тарасов получил травму во время тренировки на сборе в Турции сегодня, 21 февраля.

«Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!», — написано в сообщении пресс-службы казанцев.

18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.