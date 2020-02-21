«Тинькофф банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве, объявлена пресс-конференция
«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской
«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской
Сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн рублей. В поисках нового спонсора РПЛ принимал личное участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
РПЛ занимается проведением чемпионата России с 2002 года. Ранее турнир проводила Профессиональная футбольная лига. Рекордсменом по количеству чемпионских титулов является московский «Спартак».