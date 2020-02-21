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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тинькофф банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве, объявлена пресс-конференция

«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-Лиги. 26 февраля состоится пресс-конференция, посвящённая старту весенней части РПЛ, и подписанию договора с титульным спонсором. В пресс-конференции примут участие президент РПЛ Сергей Прядкин и представители «Тинькофф Банка».

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Источник: РИА "Новости"

Сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн рублей. В поисках нового спонсора РПЛ принимал личное участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

РПЛ занимается проведением чемпионата России с 2002 года. Ранее турнир проводила Профессиональная футбольная лига. Рекордсменом по количеству чемпионских титулов является московский «Спартак». Красно-белые завоёвывали золотые медали 10 раз. Далее идут: ЦСКА (6), «Зенит» (5), «Локомотив» (3), «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).

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