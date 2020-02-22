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00:31 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» включил в заявку чемпиона мира 2018 года Рами

ТАСС, 22 февраля. Французский защитник Адиль Рами заявлен за футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

34-летний футболист внесен в список игроков клуба, который опубликован на сайте лиги.

Предыдущей командой Рами был турецкий «Фенербахче», с которым игрок расторг контракт в пятницу. Ранее защитник выступал за французские «Этуаль», «Лилль», «Марсель», испанские «Валенсию», «Севилью», итальянский «Милан». Рами является чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе «Лилля», победителем Лиги Европы вместе с «Севильей».

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В составе сборной Франции Рами стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы — 2016. Рами стал четвертым чемпионом мира в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первым победителем мирового первенства в российском чемпионате был бразилец Роберто Карлос, в 2011—2013 годах выступавший за махачкалинский «Анжи», в настоящее время в РПЛ выступают победители чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес и нападающий «Спартака» Андре Шюррле.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 15 очков. В ближайшем туре «Сочи» примет тульский «Арсенал» 1 марта.

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