ФК «Сочи» включил в заявку чемпиона мира 2018 года Рами
ТАСС, 22 февраля. Французский защитник Адиль Рами заявлен за футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте Российской
ТАСС, 22 февраля. Французский защитник Адиль Рами заявлен за футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте Российской
34-летний футболист внесен в список игроков клуба, который опубликован на сайте лиги.
Предыдущей командой Рами был турецкий «Фенербахче», с которым игрок расторг контракт в пятницу. Ранее защитник выступал за французские «Этуаль», «Лилль», «Марсель», испанские «Валенсию», «Севилью», итальянский «Милан». Рами является чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе «Лилля», победителем Лиги Европы вместе с «Севильей».
В составе сборной Франции Рами стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы — 2016. Рами стал четвертым чемпионом мира в Российской
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 15 очков. В ближайшем туре «Сочи» примет тульский «Арсенал» 1 марта.