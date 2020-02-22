ФК «Сочи» включил в заявку чемпиона мира 2018 года Рами

Предыдущей командой Рами был турецкий «Фенербахче», с которым игрок расторг контракт в пятницу. Ранее защитник выступал за французские «Этуаль», «Лилль», «Марсель», испанские «Валенсию», «Севилью», итальянский «Милан». Рами является чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе «Лилля», победителем Лиги Европы вместе с «Севильей».

В составе сборной Франции Рами стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы — 2016. Рами стал четвертым чемпионом мира в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первым победителем мирового первенства в российском чемпионате был бразилец Роберто Карлос, в 2011—2013 годах выступавший за махачкалинский «Анжи», в настоящее время в РПЛ выступают победители чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес и нападающий «Спартака» Андре Шюррле.