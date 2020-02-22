Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта
Леганес
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Реал
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
13:47 (мск), источник: Vesti.kz

Партнер Кабананги и Мубеле по сборной перейдет в клуб казахстанца Бахтиярова из РПЛ

Конголезский полузащитник Жанелли Имбула продолжит карьеру в российском клубе «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

27-летний опорный полузащитник решил принять предложение клуба из РПЛ и будет выступать за нее как минимум до конца текущего сезона.

Читайте также
Чемпион мира-2018 и экс-бойфренд Памелы Андерсон перешел в клуб казахстанца

Отметим, что Имбула принадлежит английскому клубу «Сток Сити» и последние несколько месяцев играл на правах аренды в итальянском «Лечче». В «Сочи» полузащитник также будет выступать на правах аренды.

Жанелли Имбула родился в Бельгии, однако так и не дебютировал за сборную этой страны. Футболист принял решение играть за Францию, но выступал лишь за юношеские и молодежную сборную.

В ноябре прошлого года полузащитник дебютировал в сборной ДР Конго, в составе которой выступают нынешний и бывший нападающие «Астаны» Фирмин Мубеле и Джуниор Кабананга.

Напомним, за «Сочи» с прошлого года выступает 21-летний воспитанник «Кайрата» Акмаль Бахтияров. А сегодня, 22 февраля, стало известно, что французский защитник марокканского происхождения Андерсон Адиль Рами стал игроком этого клуба.

Читайте также
ДР Конго
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Атырау" подписал легионера и вернул воспитанника из аренды
Европейская полиция вмешивается в биатлон. А Россия страдает
Министерство спорта России выступило с заявлением по обыскам
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону
Хованцев: Логинов резко побежал, и полиция устроила шмон
Главные трансферы этой зимы в РПЛ
Логинов отреагировал на полицейские обыски
«Сельта» со Смоловым в основе играет с «Леганесом» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь