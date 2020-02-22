Партнер Кабананги и Мубеле по сборной перейдет в клуб казахстанца Бахтиярова из РПЛ

27-летний опорный полузащитник решил принять предложение клуба из РПЛ и будет выступать за нее как минимум до конца текущего сезона.

Отметим, что Имбула принадлежит английскому клубу «Сток Сити» и последние несколько месяцев играл на правах аренды в итальянском «Лечче». В «Сочи» полузащитник также будет выступать на правах аренды.

Жанелли Имбула родился в Бельгии, однако так и не дебютировал за сборную этой страны. Футболист принял решение играть за Францию, но выступал лишь за юношеские и молодежную сборную.

В ноябре прошлого года полузащитник дебютировал в сборной ДР Конго, в составе которой выступают нынешний и бывший нападающие «Астаны» Фирмин Мубеле и Джуниор Кабананга.