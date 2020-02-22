Партнер Кабананги и Мубеле по сборной перейдет в клуб казахстанца Бахтиярова из РПЛ
Конголезский полузащитник Жанелли Имбула продолжит карьеру в российском клубе «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Конголезский полузащитник Жанелли Имбула продолжит карьеру в российском клубе «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний опорный полузащитник решил принять предложение клуба из РПЛ и будет выступать за нее как минимум до конца текущего сезона.
Отметим, что Имбула принадлежит английскому клубу «Сток Сити» и последние несколько месяцев играл на правах аренды в итальянском «Лечче». В «Сочи» полузащитник также будет выступать на правах аренды.
Жанелли Имбула родился в Бельгии, однако так и не дебютировал за сборную этой страны. Футболист принял решение играть за Францию, но выступал лишь за юношеские и молодежную сборную.
В ноябре прошлого года полузащитник дебютировал в сборной ДР Конго, в составе которой выступают нынешний и бывший нападающие «Астаны» Фирмин Мубеле и Джуниор Кабананга.
Напомним, за «Сочи» с прошлого года выступает 21-летний воспитанник «Кайрата» Акмаль Бахтияров. А сегодня, 22 февраля, стало известно, что французский защитник марокканского происхождения Андерсон Адиль Рами стал игроком этого клуба.