Чего ожидать от «Рубина», «Спартака» и «Динамо» весной? Коротко о тактике и статистике
Три клуба должны весной выглядеть иначе.
Три клуба должны весной выглядеть иначе.
Тедеско сохранил базовую схема конца осени — гибрид 5−3−2 с переходом на ромб в центре поля. Бакаев все также располагается в трио центральных полузащитников и разгоняет быстрые атаки. Осенью идея была эффективна, поэтому неудивительно, что она была сохранена.
«Спартак» пропускал примерно на уровне среднего по лиги (21 мяч) и обладает, пожалуй, самым качественным в лиге трио ЦЗ (Жиго, Джикия, Кутепов). Стоит ожидать чуть более надежной обороны от
Соболев разносторонне развитый нападающий, он точно сделает атаку команды разнообразнее. «Спартак» бьет по воротам чаще всех в лиге 15,35 ударов в среднем за матч, при этом средняя дистанция удара самая большая в лиге, а опасность удара наоборот самая низкая (по модели ожидаемых голов). При этом
Пожалуй, ни один коллектив весной не изменится так сильно как «Рубин». Мягко говоря, есть в чем прибавлять. Например, стандарты. Казанцы — единственная команда лиги, которая не забила вообще ни одного мяча после стандартов (исключая пенальти и прямые штрафные, там есть 1 забитый). В целом «Рубин» забивал аномально мало — всего 11 мячей. Для сравнения «Тамбов» забил 23. Конечно, казанцы вполне могут пенять на невезение, а точнее на слабую реализацию своих нападающих, но весной группа атаки будет намного качественнее.
Главное изменение — приобретение сильного и разнообразного финишера. Игнатьев хорошо подходит под структуру атаки, которую ставит своим командам Леонид Слуцкий, где нападающий совершает традиционно много открываний за спину защитникам. Это главная сильная сторона Игнатьева. Такие передачи из глубины может отдавать Коновалов, но важнее, что «Рубин» приобрел классическую «десятку» — Евтича. Уже вырисовывается модель игры с хорошими подходящими исполнителями под роли у Слуцкого.
Кроме того, казанцы усилили и без того хороший подбор исполнителей. На фланги атаки были приобретены Солтмурад Бакаев и Макаров, теперь обводок и рывков с мячом станет еще больше. Важно, что замыкать атаки будет Игнатьев, который эталонно двигается в штрафной и довольно жестко привязан к игре в створе ворот, то есть всегда будет предлагать себя под завершение. Осенью казанцам не хватало такого игрока.
При Шаронове «Рубин» упорно и рискованно пытался выходить со своей половины поля через комбинации низом, организация и качество исполнителей оставляли желать лучшего. «Рубин» совершал 19% всех своих потерь на своей трети поля, это примерно на уровне среднего по лиге, но эти потери были очень опасны и чаще приводили к голам. Высокий прессинг «Рубина» (на который тоже делалась очевидная ставка) работал слабо и приносил скорее больше проблем, чем дивидендов. Лишь 13% своих отборов и подборов казанцы совершали на трети поля соперника. Это на уровне «Тамбова», «Крыльев» и «Сочи» (как в относительных, так и в абсолютных величинах), которые в
Кирилл Новиков попробовал множество схем на сборах, но судя
Покупка Комличенко — долгожданное и остро необходимое приобретение. «Динамо» забило всего 16 голов (меньше только «Ахмат» и «Рубин»), с такой группой атаки это очень мало. Качество завершения Николая слегка преувеличено, в сезоне 18/19 он забил 29 мячей, что конечно много, но соответствует ровно ожидаемому (по модели ожидаемых голов). В основном он забивает с явных голевых моментов, очень сомнительно, что в «Динамо» ему будут создавать такое количество и качество моментов, для этого необходимо замыкать на нем всю игру.
С другой стороны, подвигов от него и не требуется, достаточно просто забивать хотя бы явные моменты, с чем в «Динамо» были проблемы у нападающих.
Например, «Сочи», «Тамбов» и «Уфа» отдают даже чуть больше разрезающих передач.
Комличенко очень эффективен в определенной роли, но условия для этой роли Новикову предстоит создать. От этого у «Динамо», пожалуй, сильнее всего будет зависеть темп набора очков весной.
Редкий новый сезон несет столько предполагаемых изменений, как наступающая весна.
Вячеслав Залевский