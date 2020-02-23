Чего ожидать от «Рубина», «Спартака» и «Динамо» весной? Коротко о тактике и статистике

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сохранит модель, но сборы и Соболев сделают ее качественнее

Тедеско сохранил базовую схема конца осени — гибрид 5−3−2 с переходом на ромб в центре поля. Бакаев все также располагается в трио центральных полузащитников и разгоняет быстрые атаки. Осенью идея была эффективна, поэтому неудивительно, что она была сохранена.

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«Спартак» пропускал примерно на уровне среднего по лиги (21 мяч) и обладает, пожалуй, самым качественным в лиге трио ЦЗ (Жиго, Джикия, Кутепов). Стоит ожидать чуть более надежной обороны от красно-белых весной, как минимум в части стандартов. После стандартов «Спартак» пропустил 7 мячей, больше, чем любой другой клуб лиги. В организации этого компонента явно нужно прибавлять.

Соболев разносторонне развитый нападающий, он точно сделает атаку команды разнообразнее. «Спартак» бьет по воротам чаще всех в лиге 15,35 ударов в среднем за матч, при этом средняя дистанция удара самая большая в лиге, а опасность удара наоборот самая низкая (по модели ожидаемых голов). При этом красно-белые забивают немного, всего 19 мячей. Например, «Тамбов», «Крылья» и «Оренбург» забили больше. В части дальних ударов — всего 2 гола. «Ростов», «Краснодар» и «Локо» забили по 6, а ЦСКА вообще 8. То есть «Спартаку» точно не стоит так часто бить издали. Простой вывод: «Спартак» часто губит перспективные подходы дальними ударами, Соболев должен помочь подбираться ближе.

Совершенно новый «Рубин»

Леонид Слуцкий в одном из матчей. | Источник: РИА

Пожалуй, ни один коллектив весной не изменится так сильно как «Рубин». Мягко говоря, есть в чем прибавлять. Например, стандарты. Казанцы — единственная команда лиги, которая не забила вообще ни одного мяча после стандартов (исключая пенальти и прямые штрафные, там есть 1 забитый). В целом «Рубин» забивал аномально мало — всего 11 мячей. Для сравнения «Тамбов» забил 23. Конечно, казанцы вполне могут пенять на невезение, а точнее на слабую реализацию своих нападающих, но весной группа атаки будет намного качественнее.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a442c8b0156a31794473" data-vnd="a442c8b0156a31794473" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a442c8b0156a31794473" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главное изменение — приобретение сильного и разнообразного финишера. Игнатьев хорошо подходит под структуру атаки, которую ставит своим командам Леонид Слуцкий, где нападающий совершает традиционно много открываний за спину защитникам. Это главная сильная сторона Игнатьева. Такие передачи из глубины может отдавать Коновалов, но важнее, что «Рубин» приобрел классическую «десятку» — Евтича. Уже вырисовывается модель игры с хорошими подходящими исполнителями под роли у Слуцкого.

Кроме того, казанцы усилили и без того хороший подбор исполнителей. На фланги атаки были приобретены Солтмурад Бакаев и Макаров, теперь обводок и рывков с мячом станет еще больше. Важно, что замыкать атаки будет Игнатьев, который эталонно двигается в штрафной и довольно жестко привязан к игре в створе ворот, то есть всегда будет предлагать себя под завершение. Осенью казанцам не хватало такого игрока.

При Шаронове «Рубин» упорно и рискованно пытался выходить со своей половины поля через комбинации низом, организация и качество исполнителей оставляли желать лучшего. «Рубин» совершал 19% всех своих потерь на своей трети поля, это примерно на уровне среднего по лиге, но эти потери были очень опасны и чаще приводили к голам. Высокий прессинг «Рубина» (на который тоже делалась очевидная ставка) работал слабо и приносил скорее больше проблем, чем дивидендов. Лишь 13% своих отборов и подборов казанцы совершали на трети поля соперника. Это на уровне «Тамбова», «Крыльев» и «Сочи» (как в относительных, так и в абсолютных величинах), которые в общем-то не ставили смелых прессинг-задач. Очевидно, Слуцкому придется менять подход к прессингу.

«Динамо» с Комличенко и 3−4−3

Николай Комличенко задумчив. | Источник: РИА

Кирилл Новиков попробовал множество схем на сборах, но судя по-всему остановился на 3−4−3. Логично и хорошо подходит под состав. После летней закупки левых защитников, внезапно оказалось, что качества на позиции все равно не хватает. Покупка Скопинцева должна существенно усилить левый фланг в атаке. Важно, что Дмитрий будет играть в любимой пятерке защитников.

Покупка Комличенко — долгожданное и остро необходимое приобретение. «Динамо» забило всего 16 голов (меньше только «Ахмат» и «Рубин»), с такой группой атаки это очень мало. Качество завершения Николая слегка преувеличено, в сезоне 18/19 он забил 29 мячей, что конечно много, но соответствует ровно ожидаемому (по модели ожидаемых голов). В основном он забивает с явных голевых моментов, очень сомнительно, что в «Динамо» ему будут создавать такое количество и качество моментов, для этого необходимо замыкать на нем всю игру.

С другой стороны, подвигов от него и не требуется, достаточно просто забивать хотя бы явные моменты, с чем в «Динамо» были проблемы у нападающих.

Большинство моментов в чемпионате Чехии Комличенко получал на открытых пространствах во время контратак или при передачах на ход (разрезающие). В РПЛ плотность в обороне значительно выше, плюс «Динамо» очень редко используется разрезающие передачи, которые так любит и эффективно использует Комличенко. По этому компоненту динамовцы аутсайдеры лиги.

Например, «Сочи», «Тамбов» и «Уфа» отдают даже чуть больше разрезающих передач.

Комличенко очень эффективен в определенной роли, но условия для этой роли Новикову предстоит создать. От этого у «Динамо», пожалуй, сильнее всего будет зависеть темп набора очков весной.

Редкий новый сезон несет столько предполагаемых изменений, как наступающая весна.

Вячеслав Залевский