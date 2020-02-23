Казахстанец Зайнутдинов в пятый раз подряд вышел в старте и поучаствовал в победе «Ростова»
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в товарищеском матче против «Краснодара», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в товарищеском матче против «Краснодара», передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча между клубами российской
По договоренности между клубами, игра проходила в закрытом режиме. Команды решили не делать прямые и текстовые трансляции. Также пока неизвестны замены.
В прошедшем матче Зайнутдинов уже в пятый раз подряд вышел в стартовом составе. Ранее казахстанец с первых минут начинал игры против норвежского «Мольде» (0:1), шведского АИКа (1:1), московского «Локомотива» (3:3, 4:5 по пенальти) и сербского «Партизана» (3:1).
На зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте, а 21-летний Зайнутдинов в первой части сезона забил три гола в десяти матчах. В первой официальной игре в 2020 году его клуб 29 февраля в 22:00 по времени