Казахстанец Зайнутдинов в пятый раз подряд вышел в старте и поучаствовал в победе «Ростова»

Встреча между клубами российской премьер-лиги прошла сегодня, 23 февраля, на сборах в Испании и завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол финского полузащитника «Ростова» Романа Еременко на 87-й минуте.

По договоренности между клубами, игра проходила в закрытом режиме. Команды решили не делать прямые и текстовые трансляции. Также пока неизвестны замены.

В прошедшем матче Зайнутдинов уже в пятый раз подряд вышел в стартовом составе. Ранее казахстанец с первых минут начинал игры против норвежского «Мольде» (0:1), шведского АИКа (1:1), московского «Локомотива» (3:3, 4:5 по пенальти) и сербского «Партизана» (3:1).