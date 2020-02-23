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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов в пятый раз подряд вышел в старте и поучаствовал в победе «Ростова»

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в товарищеском матче против «Краснодара», передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча между клубами российской премьер-лиги прошла сегодня, 23 февраля, на сборах в Испании и завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол финского полузащитника «Ростова» Романа Еременко на 87-й минуте.

По договоренности между клубами, игра проходила в закрытом режиме. Команды решили не делать прямые и текстовые трансляции. Также пока неизвестны замены.

В прошедшем матче Зайнутдинов уже в пятый раз подряд вышел в стартовом составе. Ранее казахстанец с первых минут начинал игры против норвежского «Мольде» (0:1), шведского АИКа (1:1), московского «Локомотива» (3:3, 4:5 по пенальти) и сербского «Партизана» (3:1).

На зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте, а 21-летний Зайнутдинов в первой части сезона забил три гола в десяти матчах. В первой официальной игре в 2020 году его клуб 29 февраля в 22:00 по времени Нур-Султана встретится в гостях с «Ахматом», который с 19 баллами занимает 12-ю строчку из 16 клубов.

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