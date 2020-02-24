«Рубин» расторг контракт с полузащитником Башкировым
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Контракт с 28-летним игроком расторгнут по соглашению сторон.
Башкиров пополнил состав «Рубина» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил один гол. Ранее хавбек выступал за молодежную команду петербургского «Зенита», томскую «Томь» и самарские «Крылья Советов».