«Рубин» расторг контракт с полузащитником Башкировым

Башкиров пополнил состав «Рубина» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил один гол. Ранее хавбек выступал за молодежную команду петербургского «Зенита», томскую «Томь» и самарские «Крылья Советов».