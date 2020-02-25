«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой

Новое соглашение «железнодорожников» с 34-летним хорватским футболистом рассчитано до лета 2021 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что контракт Чорлуки будет составлен по схеме «1+1». При этом зарплата игрока должна была уменьшиться в два раза.

Чорлука защищает цвета «Локомотива» с 2012 года. С «железнодорожниками» он становился чемпионом России, а также три раза завоёвывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Ранее Ведран выступал за загребское «Динамо», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Байер», а с 2006 по 2018 год вызывался в сборную Хорватии.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 5 жёлтых карточек.