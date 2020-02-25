Владелец «Спартака» Федун потерял более $ 500 млн за сутки из-за коронавируса
Вспышка нового коронавируса привела к падению индексов на фондовых биржах в США и других странах, сообщает Bloomberg.
Вспышка нового коронавируса привела к падению индексов на фондовых биржах в США и других странах, сообщает Bloomberg.
На фоне опасений, что заболевание серьёзно ударит по мировой экономике, 500 богатейших людей планеты потеряли за 24 февраля в совокупности $ 139 млрд. Среди представителей России серьёзные потери понёс владелец московского «Спартака» и
Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 25 тыс. человек.