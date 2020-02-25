Чорлука: Хотел бы завершить карьеру в «Локомотиве»

«Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года — клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», — цитирует Чорлуку сайт московского клуба.