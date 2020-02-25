Чорлука: Хотел бы завершить карьеру в «Локомотиве»
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Защитник Ведран Чорлука заявил, что не представляет себя в другой команде и хотел бы завершить карьеру в московском футбольном клубе «Локомотив».
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Защитник Ведран Чорлука заявил, что не представляет себя в другой команде и хотел бы завершить карьеру в московском футбольном клубе «Локомотив».
Чорлука, являющийся капитаном клуба, во вторник продлил контракт с «Локомотивом» до лета 2021 года.
«Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года — клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем
Чорлука перешел в «Локомотив» летом 2012 года из лондонского «Тоттенхэма». 34-летний защитник провел в «Локомотиве» 201 матч, в которых забил восемь мячей. В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.