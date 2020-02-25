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13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чорлука: Хотел бы завершить карьеру в «Локомотиве»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Защитник Ведран Чорлука заявил, что не представляет себя в другой команде и хотел бы завершить карьеру в московском футбольном клубе «Локомотив».

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Источник: Спорт РИА Новости

Чорлука, являющийся капитаном клуба, во вторник продлил контракт с «Локомотивом» до лета 2021 года.

«Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года — клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», — цитирует Чорлуку сайт московского клуба.

Чорлука перешел в «Локомотив» летом 2012 года из лондонского «Тоттенхэма». 34-летний защитник провел в «Локомотиве» 201 матч, в которых забил восемь мячей. В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.

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