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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«За красивые глазки в сборную Франции не берут». Федотов — о трансфере Рами

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал появление в команде защитника Адиля Рами. Чемпион мира-2018 подписал контракт с российским клубом в последний день трансферного окна.

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Источник: РИА "Новости"

— Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде, — приводит слова Федотова Instagram «Сочи». — Исправить то положение, в котором мы находимся.

Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле. У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участие в тренировочных сессиях.

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Но то, что это Игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции… Думаю, для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут.

Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали еще один шаг вперед.

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