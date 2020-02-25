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21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Карасёв: Волосы у меня исчезли в 7 лет. Многие злые люди обзывали

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что облысел в юном возрасте.

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Источник: РИА "Новости"

«Волосы у меня исчезли рано — в семь лет. Видимо, что-то произошло на уровне иммунитета. Это отклонение, болезнь, которая ни на что не влияет в жизни. Простое облысение — алопеция на латыни. Получилось, ни с того ни с сего волосы просто стали выпадать. Когда начали лечить в больнице, голову приходилось мазать каким-то раствором. Для этого побрили — так и остался лысым. Представьте, что происходило с родителями, какой ужас они пережили. Хотя у них, бабушек и дедушек — копна волос. У всех. Без проплешин. Батя только немного поседел.

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Лечиться во взрослом возрасте не пытался. В процессе лечения берут твои же волосы с затылочной части, проводят с ними манипуляции. А я полностью лысый, волосы взять неоткуда. Да и сейчас мне не нужно. Тогда было нужно, но хорошего лечения не существовало. Сколько раз ложился в больницу ребёнком, сколько ни лечили, ни пытались — ничего. Потом привык. Но сначала было не очень. Сейчас многие ходят в татуировках и лысые, каждый делает, что хочет. В советское время брили только тех, кто в армии или в тюрьме. Много злых людей, которые обзывали. Шёл по улице — кричали.

Когда занимался футболом в детско-юношеской школе в 7−8 лет, всегда играл в шапочке. Даже летом. Стеснялся лысой головы из-за злобы со стороны, из-за того, что дразнили. Так происходило до 12 лет. Потом стал старше и понял: пошли все на фиг, у меня всё отлично. Полностью изменил мышление. Помог футбол. Когда попадаешь в коллектив, тебя все поддерживают и хорошо знают, что трудности переносить легче. Плюс когда что-то умеешь, тебя уважают, к тебе тянутся. Я хорошо выступал за сборную школы, многие со мной хотели играть, когда делились на команды. Так, через спорт проблема с облысением ушла на второй план", — приводит слова Карасёва Sports.ru.

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