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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

В среду в Москве прошла пресс-конференция руководства РПЛ, посвященная старту весенней части чемпионата России.

«В преддверии возобновления (чемпионата — ред.) произошло важное события в лиге. Многие знают, что почти полтора года назад мы провели ребрендинг. Нам понадобилось время, чтобы осмыслить продукт для продажи. Появилось предложение, нашим титульным партнером становится “Тинькофф”», — сказал Прядкин журналистам.

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«Переговоры начались еще до начала сезона, они были непростые. Мы гордимся тем фактом, что РПЛ вступает в тесный контакт с еще одним партнером. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Работа, которую мы начали несколько раз назад, начинает приносить свои плоды. Цена была не 300 миллионов (рублей), мы хотели больше», — добавил он.

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов не стал комментировать сообщения о том, что сумма контракта может составлять 300 миллионов рублей. «Не комментируем данную информацию. Сумма, озвученная в прессе, не соответствует действительности. Тем более у этого контракта сложная структура, где задействована третья сторона — “Газпром-Медиа”», — отметил он.

Российский бизнесмен Олег Тиньков ранее на своей странице в Instagram заявил, что не собирается ходить на матчи РПЛ, но банк может тратить бюджет на маркетинг так, как считает нужным.

Ранее в феврале глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сказал, что посчитал правильным, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта может составить 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

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