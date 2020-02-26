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15:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Очень хотел, чтобы в «Локомотиве» оказался форвард Бассогог

В преддверии центрального матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» эксклюзивное интервью «СЭ» дал главный тренер железнодорожников.

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Камерунца знал еще по «Ольборгу»

— Футбольные люди шутят, что теперь Семину не нужно ломать голову над тем с одним форвардом играть или с двумя — все равно из нападающих в строю остался только Эдер. А о чем думает в такой ситуации тренер?

— Только о том, за счет чего команда станет больше забивать.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 20, 29.02.2020, 19:00

Зенит-Локомотив-

— Эту проблему в состоянии решить средняя линия, в которой есть братья Миранчуки, Крыховяк, Баринов, Рыбус, Жоау Мариу? Например, подобное происходило в «Спартаке» времен Романцева.

— Согласен. Я тоже очень надеюсь на это. Но даже в при таком раскладе нагрузка должна распределиться на всех. Одна линия, даже собранная из сильных исполнителей, не может решать все.

— Почему в команде не появился камерунский нападающий Бассогог, которого вы хотели видеть в составе?

— На мой взгляд, это очень интересный форвард, которого признавали лучшим на чемпионате Африки. Я следил за ним еще когда он выступал за датский «Ольборг». Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас. Но, к сожалению, не получилось…

— «Локомотив» интересовался еще тремя форвардами — израильтянином Захави, чехом Выдрой и сербом Приевичем.

— Извините, но мне не хотелось бы обсуждать эту тему.

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Смотрели матч «Зенит» — ЦСКА. Вспоминали победу в Питере

— Тренируясь на последнем сборе в Марбелье, держали в уме стартовый матч с «Зенитом»?

— А как же. На этом этапе подготовки подводишь итоги всей работы, уже определяешь, каким составом возобновишь сезон, какую стратегию выберешь в первой игре, как расставишь в ней акценты. И здесь, конечно, обязательно учитываешь особенности и возможности ближайшего соперника.

— Можно считать, что в этом плане «Локомотиву» не повезло? Начинать весну против лидера чемпионата, да еще на его поле, не лучший вариант.

— Таков календарь. И какой это вариант — лучший или нет, узнаем в субботу. Пока могу сказать, что и зимой «Зенит» не сбавляет обороты, набранные прошлой осенью. По крайней мере, в контрольной встрече с ЦСКА, которую мы смотрели по телевизору, а потом разбирали. У питерцев просматривалась организованность, хорошее взаимодействие в линиях, умение перестраиваться. Не случайно, проигрывая в два мяча, команда Семака не только сумела переломить ход встречи, но и победить. И мы почерпнули много полезного из увиденного.

Не случайно, проигрывая в два мяча, команда Семака не только сумела переломить ход встречи, но и победить. И мы почерпнули много полезного из увиденного.

— Не вспоминали свою победу в Питере в чемпионском сезоне?

— Вспоминали. Такие матчи настроение поднимают.

— За счет чего тогда удалось одолеть «Зенит»?

— Сработал ряд факторов: высочайшая мотивация, стопроцентное выполнение плана и точность в завершении атак. Ну и, конечно, сыграло роль то, что оказались в строю Фарфан и братья Миранчуки, которых, казалось, было не остановить.

— Согласны с теми, кто считает, что у «Зенита» сейчас сильнейший состав в РПЛ?

— Конечно. Команда ровно укомплектована качественными исполнителями. Значит, у Семака есть маневр для выбора.

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О Кокорине не задумывался

— То, что в составе «Зените» не будет отданного в аренду в «Сочи» Кокорина — плюс для «Локомотива»?

— Даже не задумывался об этом. Есть ведь Дзюба, Азмун, восстановившийся Малком. У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы.

— В Марбелье вы проводили спарринги с норвежским клубом «Волеренга» и «Чайкой» из ФНЛ. Сознательно подбирали соперников поскромнее?

— С сильными оппонентами мы встречались на турнире в Катаре. А здесь исходили из того, что нужно наигрывать состав, который уже приблизительно ясен. И не прогадали. Главное, что обошлось без травм, которые нас просто замучили.

— Появление во втором тайме встречи с «Чайкой» Алексея Миранчука, означает, что он уже полностью восстановился?

— Хочется верить.

— Как он смотрелся?

— Вы же знаете, как Леша обычно выглядит — либо хорошо, либо отлично. (Смеется).

— А когда вернется в строй его брат Антон?

— К сожалению, ему еще нужно время — пока хавбек занимается по индивидуальной программе.

А вот Фарфан скоро должен начать работать с мячом. Джеф рвется играть — и я надеюсь, что это произойдет уже весной.

— У Джорджевича вернуться в игру надежд меньше?

— Увы. Восстановление после разрыва крестообразных связок, дело не быстрое.

— Зато похоже возвращается на высокий уровень Кверквелия.

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— Можно так сказать. Он достаточно уверенно провел оба матча в Марбелье. Теперь Соломон должен «сдать тест» в официальной встрече.

— В Испании четыре мяча в контрольных играх забил Эдер. Такой всплеск — результат отсутствия конкуренции в атаке?

— Не думаю. Португалец — очень ответственный парень, который понимает, чего от него ждут в сложившейся ситуации. Может поэтому нередко забивает самые важные мячи.

— Почему в Марбелье так и не выходили на поле Тугарев и Коломейцев?

— На этом этапе нужно было дать игровое время тем, кто был в данный момент лучше. Но и на того, и на другого, конечно, рассчитываю.

— Как проведете оставшиеся до встречи с «Зенитом» дни?

— После возвращаемся в Москву проведем 28 февраля в Баковке разминку и вылетим в Питер.

— Что пожелаете в канун рестарта сезона болельщикам «Локо»?

— Продолжайте верить в свою команду так, как это было в самые трудные моменты.

Именно ваша поддержка дает нам силы для побед.

Александр Львов

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