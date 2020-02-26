Соглашение РПЛ с «Тинькофф банк» рассчитано до конца сезона-2021/22
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соглашение о титульном партнерстве «Тинькофф банк» с Российской
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соглашение о титульном партнерстве «Тинькофф банк» с Российской
В среду в Москве прошла
«Соглашение подписано сроком на сезоны-2019/20, -2020/21 и -2021/22. Бренд “Тинькофф” будет интегрирован в различные спонсорские форматы в
«Мы в “Тинькофф” с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в группе очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества — в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций», — сказал председатель правления банка Оливер Хьюз.