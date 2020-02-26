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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соглашение РПЛ с «Тинькофф банк» рассчитано до конца сезона-2021/22

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соглашение о титульном партнерстве «Тинькофф банк» с Российской премьер-лигой (РПЛ) рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В среду в Москве прошла пресс-конференция руководства РПЛ, посвященная старту весенней части чемпионата России. На пресс-конференции глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что титульным спонсором лиги стал «Тинькофф банк».

«Соглашение подписано сроком на сезоны-2019/20, -2020/21 и -2021/22. Бренд “Тинькофф” будет интегрирован в различные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, на digital-площадках и др.», — говорится в сообщении РПЛ.

«Мы в “Тинькофф” с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в группе очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества — в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций», — сказал председатель правления банка Оливер Хьюз.

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