Соглашение РПЛ с «Тинькофф банк» рассчитано до конца сезона-2021/22

«Соглашение подписано сроком на сезоны-2019/20, -2020/21 и -2021/22. Бренд “Тинькофф” будет интегрирован в различные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, на digital-площадках и др.», — говорится в сообщении РПЛ.

«Мы в “Тинькофф” с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в группе очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества — в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций», — сказал председатель правления банка Оливер Хьюз.