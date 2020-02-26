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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клубы РПЛ согласились подписать контракт на сумму 375 миллионов рублей

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) согласились подписать контракт с титульным спонсором лиги «Тинькофф банк» на сумму 375 миллионов рублей, разногласий при обсуждении среди клубов не было, заявил РИА Новости президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

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В среду в Москве прошла пресс-конференция руководства РПЛ, посвященная старту весенней части чемпионата России. Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что титульным спонсором лиги стал «Тинькофф банк». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Конечно, 375 миллионов рублей для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму и мы согласились. Ничего страшного нет, посмотрим, каким будет сотрудничество, это же не на всю жизнь. Понравится “Тинькофф банк”, может и дальше будет контракт на большую сумму», — сказал Иванов по телефону.

«Разногласий никаких не было при обсуждении. Будет какая-то нашивка на форме, не думаю, что это как-то повлияет на других спонсоров. Не так много людей в России хотят вкладывать деньги в футбол, поэтому контракт нужный», — добавил он.

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