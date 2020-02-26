Клубы РПЛ согласились подписать контракт на сумму 375 миллионов рублей

«Конечно, 375 миллионов рублей для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму и мы согласились. Ничего страшного нет, посмотрим, каким будет сотрудничество, это же не на всю жизнь. Понравится “Тинькофф банк”, может и дальше будет контракт на большую сумму», — сказал Иванов по телефону.