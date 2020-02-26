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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прядкин: Клубы РПЛ за внедрение VAR больше платить не будут

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не понесут дополнительных затрат за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR), заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Система VAR в РПЛ применяется с текущего сезона. До зимнего перерыва VAR работала на двух-трех матчах тура. В среду Российский футбольный союз (РФС) объявил, что VAR будет работать на всех матчах второго круга РПЛ.

«Затраты (на VAR), которые были определены, за которые проголосовали клубы РПЛ, они остались без изменений. Я знаю, что есть увеличение затрат в связи с арендой помещений, но этот вопрос нужно адресовать в РФС. Но клубы за внедрение VAR больше платить не будут», — сказал Прядкин журналистам.

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