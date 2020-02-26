Прядкин: Клубы РПЛ за внедрение VAR больше платить не будут
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Клубы Российской
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Клубы Российской
Система VAR в РПЛ применяется с текущего сезона. До зимнего перерыва VAR работала на
«Затраты (на VAR), которые были определены, за которые проголосовали клубы РПЛ, они остались без изменений. Я знаю, что есть увеличение затрат в связи с арендой помещений, но этот вопрос нужно адресовать в РФС. Но клубы за внедрение VAR больше платить не будут», — сказал Прядкин журналистам.