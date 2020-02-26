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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Временные трибуны на арене в Екатеринбурге должны убрать в 2021 году

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» планируется разобрать в 2021 году, проектная документация находится в стадии разработки, заявил РИА Новости президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

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К чемпионату мира-2018 в России стадион «Екатеринбург Арена» был реконструирован.

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Его вместимость на время турнира составила 33 061 зритель, включая временные трибуны, которые после ЧМ планировалось демонтировать. На этой арене «Урал» проводит домашние матчи в чемпионате и Кубке России.

«Вопрос не ко мне, знаю, что проектная документация готовится. Думаю, что зимой, после окончания первой части следующего чемпионата, начнут разбирать одну трибуну, а в летний период — вторую. Думаю, что в 2021 году обе трибуны будут уже разобраны. Строительные работы не должны мешать проведению матчей. Губернатор ставит такую задачу», — сказал Иванов по телефону.

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