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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» продлило контракт с голкипером Дэвидом Сангаре

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» продлило контракт с вратарем Дэвидом Сангаре, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Сроки соглашения не уточняются. Сангаре находится в системе «Динамо» с 2014 года. Отмечается, что вратарь на зимних сборах в 2020 году тренировался с основной командой и успел сыграть в нескольких товарищеских матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сангаре провел 28 матчей за молодежную команду «Динамо». На счету 19-летнего футболиста 10 матчей за юношескую сборную России, в которых он пропустил 8 мячей.

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