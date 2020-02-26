«Динамо» продлило контракт с голкипером Дэвидом Сангаре
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» продлило контракт с вратарем Дэвидом Сангаре, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» продлило контракт с вратарем Дэвидом Сангаре, сообщается на сайте футбольного клуба.
Сроки соглашения не уточняются. Сангаре находится в системе «Динамо» с 2014 года. Отмечается, что вратарь на зимних сборах в 2020 году тренировался с основной командой и успел сыграть в нескольких товарищеских матчах.
Сангаре провел 28 матчей за молодежную команду «Динамо». На счету 19-летнего футболиста 10 матчей за юношескую сборную России, в которых он пропустил 8 мячей.