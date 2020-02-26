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19:36 (мск), источник: ТАСС

Новый трофей победителя чемпионата России по футболу представлен в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый трофей, вручаемый за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), представлен в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом РПЛ. Новый трофей своей металлической конструкцией сочетает в себе символы сплоченности, силы и скорости, а сплетения лент, которые образуют звезды, напоминают о прошлом, связанным с советским футболом.

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Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал «Зенит». Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел «Зениту» на вечное хранение.

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В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров лидирует «Зенит», набрав 45 очков. Турнир возобновится после зимней паузы 28 февраля матчем между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

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