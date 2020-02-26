Новый трофей победителя чемпионата России по футболу представлен в Москве

В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом РПЛ. Новый трофей своей металлической конструкцией сочетает в себе символы сплоченности, силы и скорости, а сплетения лент, которые образуют звезды, напоминают о прошлом, связанным с советским футболом.