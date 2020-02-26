Новый трофей победителя чемпионата России по футболу представлен в Москве
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый трофей, вручаемый за победу в Российской
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый трофей, вручаемый за победу в Российской
В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом РПЛ. Новый трофей своей металлической конструкцией сочетает в себе символы сплоченности, силы и скорости, а сплетения лент, которые образуют звезды, напоминают о прошлом, связанным с советским футболом.
Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал «Зенит». Последним его обладателем также стал клуб из
В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров лидирует «Зенит», набрав 45 очков. Турнир возобновится после зимней паузы 28 февраля матчем между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом».