Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Чемпионату», повреждение нападающего не является серьёзным. Так, Дзюба, по всей видимости, пропустит лишь один матч.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» будет проходить 29 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 20, 29.02.2020, 19:00 Зенит - Локомотив -

В текущем сезоне форвард принял участие в 26 матчах и забил 13 мячей при 11 результативных передачах.