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00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом», сообщает Sport24. По данным источника, Дзюба получил травму.

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Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Чемпионату», повреждение нападающего не является серьёзным. Так, Дзюба, по всей видимости, пропустит лишь один матч.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» будет проходить 29 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 20, 29.02.2020, 19:00

Зенит-Локомотив-

В текущем сезоне форвард принял участие в 26 матчах и забил 13 мячей при 11 результативных передачах.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте с 34 очками.

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