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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мешков рассказал о разговоре с Тедеско после матча с «Зенитом»

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский футбольный арбитр Виталий Мешков рассказал, что попросил главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско покинуть судейскую комнату после матча с петербургским «Зенитом», как только «тон разговора чуть повысился».

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«Спартак» в декабре проиграл «Зениту» в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 0:1. После матча стало известно, что Тедеско заходил в комнату судей. Экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров сообщал, что это происходило с разрешения главного арбитра матча Мешкова.

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«Не было оскорблений или чего-то такого. Когда тон разговора чуть повысился, я понял, что сейчас он повысится еще, и ни к чему конструктивному мы не придем, попросил людей покинуть судейскую. Они ее покинули, и на этом — всё», — сказал Мешков в интервью РИА Новости.

Представителей «Спартака» интересовал эпизод на 72-й минуте матча, когда мяч попал в руку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому в штрафной площади петербуржцев, но ни главный арбитр, ни VAR не усмотрели в этом моменте нарушения правил. «Я видел, что он заблокировал прострел, а куда именно попал мяч, я не видел, — пояснил Мешков. — Мне трудно было определить, рука там была или нет. Поэтому мы продолжили игру, и в момент остановки я сначала показал Жиго желтую карточку за несогласие, подождал проверку VAR, и когда люди убедились, что нарушения нет, мы продолжили игру».

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Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
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Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
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28′56′
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54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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