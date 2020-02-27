Мешков рассказал о разговоре с Тедеско после матча с «Зенитом»

«Не было оскорблений или чего-то такого. Когда тон разговора чуть повысился, я понял, что сейчас он повысится еще, и ни к чему конструктивному мы не придем, попросил людей покинуть судейскую. Они ее покинули, и на этом — всё», — сказал Мешков в интервью РИА Новости.

Представителей «Спартака» интересовал эпизод на 72-й минуте матча, когда мяч попал в руку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому в штрафной площади петербуржцев, но ни главный арбитр, ни VAR не усмотрели в этом моменте нарушения правил. «Я видел, что он заблокировал прострел, а куда именно попал мяч, я не видел, — пояснил Мешков. — Мне трудно было определить, рука там была или нет. Поэтому мы продолжили игру, и в момент остановки я сначала показал Жиго желтую карточку за несогласие, подождал проверку VAR, и когда люди убедились, что нарушения нет, мы продолжили игру».