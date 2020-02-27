Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова

Источник: РИА "Новости"

Встреча ЦСКА — «Сочи» прошла 11 августа в Москве и завершилась со счетом 0:0. На последних минутах матча Чалов получил удар в лицо в штрафной «Сочи» от игрока соперника Ивана Миладиновича, но эпизод остался без внимания арбитра. В результате медобследования у Чалова был диагностирован перелом носа с небольшим смещением, а Миладинович после был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на четыре матча чемпионата страны.

«Конечно, там нужно было давать 11-метровый удар и удалять защитника, — сказал Мешков в интервью РИА Новости. — После игры мы поговорили (с Чаловым), но не конкретно по этому эпизоду. Вы поймите, я не могу наощупь трактовать эпизод и кого-то удалять. Смотрю на экране: ну елки-палки, как мы могли это не увидеть? С другой стороны — резервный стоит за пределами поля в районе центральной линии поля, ассистент судьи смотрит за мячом, как и я, другой ассистент вообще, как положено, находится в рекомендуемой позиции и физически не может это увидеть».