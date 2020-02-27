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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РФС: Сделаем все, чтобы судьи чувствовали себя увереннее

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) прикладывает все усилия, чтобы судьи чувствовали себя увереннее на поле, а уровень их работы возрастал, заявил президент РФС Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

Совещание с руководителями департаментов судейства Виктором Кашшаи, инспектирования Сергеем Фурсой и арбитрами Российский премьер-лиги (РПЛ) прошло в среду. Отмечается, что на совещании обсуждалось введение системы видеопомощи арбитрам (VAR), тренировочные сборы и судейская реформа.

«РФС продолжает работать над повышением качества судейства. РФС стремится сделать все для того, чтобы судьи чувствовали себя увереннее и уровень их работы улучшался. Безусловно, в рамках проводимой судейской реформы мы продолжим развивать систему обучения и подготовки резерва. Важно, чтобы сформировался единый стиль, способствующий высокой интенсивности современного футбола», — цитирует Дюкова сайт РФС.

Также глава РФС отметил, что важнейшим элементом является взаимодействие со СМИ и участниками игры. «Необходимо справедливо относиться к оценке работы арбитров, качественная работа не должна оставаться незамеченной», — сказал он.

«Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей — Кашшаи и Фурсы. Это высококлассные специалисты, которые призваны улучшить качество работы судей и повысить престиж профессии. Во второй части сезона мы планируем введение единого рейтинга инспекторов и судей. Система будет помогать при назначениях на матчи и объективной оценке работы коллег по результатам проведенных игр», — заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

РПЛ после зимнего перерыва возобновится матчем «Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» в пятницу.

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