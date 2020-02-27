Лицензии для работы с VAR в чемпионате России по футболу получили 16 судей

Источник: AP 2020

В среду Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что VAR будет использоваться во всех восьми матчах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Система будет применяться во всех играх последующих туров национального первенства до конца сезона.

«Лицензии для работы с VAR на сегодня получили 16 судей, 15 видеоассистентов и 31 помощник видеоарбитра», — сказал Калошин.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.