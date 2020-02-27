Футболист «Зенита» Дзюба тренируется индивидуально перед матчем с «Локомотивом»

«Действительно, он почувствовал боль, мы его заменили, сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой, возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию, когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть», — сказал Семак.