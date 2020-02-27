Футболист «Зенита» Дзюба тренируется индивидуально перед матчем с «Локомотивом»

Дзюба получил повреждение в товарищеском матче с минским «Динамо» (1:1) 22 февраля, футболист покинул поле на 55-й минуте встречи. Домашний матч с «Локомотивом» «Зенит» проведет 29 февраля.
«Действительно, он почувствовал боль, мы его заменили, сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой, возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию, когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть», — сказал Семак.
Дзюба в сезоне-2019/20 принял участие в 26 матчах «Зенита» во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 11 голевых передач. По итогам первой части чемпионата России он с 11 мячами занимает первое место в списке лучших бомбардиров.
«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах. Отрыв от занимающего вторую строчку «Краснодара» составляет 10 очков.