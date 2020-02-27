Цорн: ФК «Спартак» не имеет проблем с финансовым fair play

Ранее 14 февраля арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.