Цорн: ФК «Спартак» не имеет проблем с финансовым fair play
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» на данный момент не имеет проблем с финансовым fair play. Об этом на
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» на данный момент не имеет проблем с финансовым fair play. Об этом на
Ранее 14 февраля арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов
«У нас на данный момент нет проблем с финансовым fair play», — сказал Цорн.