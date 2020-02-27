VAR в чемпионате России по футболу будет следить за положением вратарей при пенальти

Источник: AP 2020

В компенсированное ко второму тайму время матча 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» судья Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Динамо». Удар полузащитника «Ростова» Алексея Ионова отразил вратарь Антон Шунин, однако в этом эпизоде голкипер ушел далеко с линии ворот, тем самым нарушив правила. Арбитр должен был назначить повторный 11-метровый удар, однако Казарцев продолжил встречу.

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«Одно из трех больших изменений по сравнению с первой частью чемпионата — поведение вратаря в момент выполнения пенальти, — сказал Калошин. — В тех случаях, когда вратарь выходит с линии ворот до удара, должен быть большой просвет между ним и линией. VAR должен быть полностью уверен в том, что вратарь находится не на линии, не должно быть никаких сомнений. Важно, что решение [перебить пенальти] принимается, если вратарь парировал мяч; если мяч попадает в штангу или пролетел мимо ворот, то VAR не вмешивается».

Руководитель проекта по внедрению VAR в России отметил, что два других изменения касаются показа игрокам карточек. «Второе изменение заключается в том, что если судья вынес нарушителю желтую карточку, а после просмотра выяснилось, что это красная, ему не нужно показывать жест об отмене решения, игроку сразу предъявляется новая карточка. Третье изменение касается ухода удаленного игрока, когда решение меняется со второй желтой карточки на прямую красную — в таком случае игрока не нужно возвращать на поле, судья должен подозвать капитана команды и сказать ему, что в протоколе будет указана прямая красная карточка, а не вторая желтая; резервный арбитр сообщает это решение командам на скамейках».

VAR в российском футболе

В среду Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что VAR будет использоваться во всех восьми матчах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Система будет применяться во всех играх национального первенства до конца сезона.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одного до двух, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии ½ финала и финал). Четырежды VAR использовался в стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.