Тарасов успешно перенес операцию и процитировал «Шерлока Холмса» Гая Ричи
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об успешно перенесенной операции и процитировал фильм «Шерлок Холмс» режиссера Гая Ричи.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об успешно перенесенной операции и процитировал фильм «Шерлок Холмс» режиссера Гая Ричи.
«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в “Шерлок Холмс”: “Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо”. В точку», — написал Тарасов в Instagram.
«Рубин» в официальном Twitter пожелал Тарасову скорейшего выздоровления.