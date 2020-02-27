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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасов успешно перенес операцию и процитировал «Шерлока Холмса» Гая Ричи

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об успешно перенесенной операции и процитировал фильм «Шерлок Холмс» режиссера Гая Ричи.

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Экс-хавбек сборной России зимой подписал контракт с казанским клубом, а через три дня получил перелом малоберцовой кости со смещением.

«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в “Шерлок Холмс”: “Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо”. В точку», — написал Тарасов в Instagram.

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«Рубин» в официальном Twitter пожелал Тарасову скорейшего выздоровления.

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