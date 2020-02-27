Тарасов успешно перенес операцию и процитировал «Шерлока Холмса» Гая Ричи

Экс-хавбек сборной России зимой подписал контракт с казанским клубом, а через три дня получил перелом малоберцовой кости со смещением.

«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в “Шерлок Холмс”: “Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо”. В точку», — написал Тарасов в Instagram.