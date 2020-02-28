«Чувствовала себя лишней». 16-летняя дочь Малафеева объяснила, почему ушла от родителей
Ксения Малафеева, 16-летняя дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, объяснила, почему она переехала от родителей и живет одна.
Ксения Малафеева, 16-летняя дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, объяснила, почему она переехала от родителей и живет одна.
«Последние полгода мы с ними особо не общались. Деньги я сама зарабатывала. Я была сама по себе, они сами по себе. У нас не было
Плюс я подумала: если перееду, то мне нужно будет самой все делать, я не буду лениться… Иногда это работает в плюс, иногда — нет. Реально нужно самостоятельно заставлять себя все делать, но лень все равно проснется.
Отношения с папой? В принципе, они всегда были хорошие. Папа всегда был более добрый, чем мама. Для меня он всегда был спокойным, мог всегда поговорить и договориться без всяких криков и всего такого. Но так как он постоянно был на своих сборах, в отъезде, то у нас не складывался контакт и близость отношений папы с дочкой. Сейчас я не могу с ним поговорить на
Как родители относятся к моему парню? Они не знакомы. Мы с родителями редко видимся, все такое. Я вообще не люблю знакомить с родителями своих друзей или тех, с кем я встречаюсь. Мои родители в этом плане