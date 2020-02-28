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13:38 (мск), источник: Sport24

«Чувствовала себя лишней». 16-летняя дочь Малафеева объяснила, почему ушла от родителей

Ксения Малафеева, 16-летняя дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, объяснила, почему она переехала от родителей и живет одна.

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«Последние полгода мы с ними особо не общались. Деньги я сама зарабатывала. Я была сама по себе, они сами по себе. У нас не было какого-то контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье. Какая разница: я в 16 лет перееду или в 18? В отношениях в принципе все равно ничего не изменится. Я просто не видела смысла в своем нахождении дома. Не чувствовала, что я в семье. Очень часто чувствовала себя лишней.

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Плюс я подумала: если перееду, то мне нужно будет самой все делать, я не буду лениться… Иногда это работает в плюс, иногда — нет. Реально нужно самостоятельно заставлять себя все делать, но лень все равно проснется.

Отношения с папой? В принципе, они всегда были хорошие. Папа всегда был более добрый, чем мама. Для меня он всегда был спокойным, мог всегда поговорить и договориться без всяких криков и всего такого. Но так как он постоянно был на своих сборах, в отъезде, то у нас не складывался контакт и близость отношений папы с дочкой. Сейчас я не могу с ним поговорить на какие-то откровенные темы, вообще не могу что-либо с ним обсудить.

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Как родители относятся к моему парню? Они не знакомы. Мы с родителями редко видимся, все такое. Я вообще не люблю знакомить с родителями своих друзей или тех, с кем я встречаюсь. Мои родители в этом плане какие-то странные. Им все равно, с кем я общаюсь, с кем встречаюсь. Им не интересно, они не запоминают их имена. Когда я была в начальной и средней школе, они могли мне запрещать с кем-то общаться, из-за этого у нас были ссоры. Сейчас мне 16 лет, и я, наверное, сама решу, с кем мне общаться, я сама выбираю свой круг общения и парня тоже. Если говорить одним словом, то к моим друзьям, парню и всему моему кругу общения они относятся равнодушно", — рассказала Ксения.

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