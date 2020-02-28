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18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мосгорсуд лишил Смолова 8 миллионов рублей компенсации за разбитый автомобиль

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с компании «АльфаСтрахование» в пользу нападающего «Сельты» Федора Смолова почти 8 миллионов рублей компенсации за аварию со спорткаром BMW M5, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Источник: РИА "Новости"

— Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к АО «Альфастрахование» о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении исковых требований, — отмечается в сообщении.

Кроме того, суд обязал Смолова выплатить страховой компании 3 тысячи рублей в качестве компенсации судебных расходов.

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Игрок сборной России оспаривал невыплату денег по КАСКО после ДТП в Краснодаре летом 2018 года, когда он не справился со своим спортивным автомобилем BMW M5 First Edition и влетел в ограждение, после чего бежал с места ЧП.

Позже Октябрьский райсуд Краснодара на год лишил Смолова прав за то, что он оставил место ДТП. При этом форвард возместил ущерб городу в 58 тысяч рублей — деньги пошли на ремонт дорожного ограждения.

Впоследствии Смолов подал в суд на «Альфастрахование» на сумму более 6 миллионов рублей, посчитав, что ему незаконно отказали в выплате компенсации.

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