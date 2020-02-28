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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Куат дебютировал за российский клуб с выхода в старте в матче с пенальти и удалением

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат дебютировал за «Оренбург» в официальных матчах, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках 20-го тура российской премьер-лиги его команда в гостях сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1. На 41-й минуте «Оренбург» пропустил от словенского полузащитника Дениса Поповича, который забил своему бывшему клубу, но на 89-й ответил голом португальского хавбека Рикарду Алвеша.

При этом на 24-й минуте «Крылья Советов» остались в меньшинстве из-за удаления сербского хавбека Срджана Мияиловича и получили пенальти в свои ворота, но голкипер Евгений Фролов отразил удар экс-форварда «Астаны», «Кайрата», «Тобола» и «Жетысу» Джордже Деспотовича. Интересно, что Фролов в прошлом сезоне также играл за «Оренбург».

В этом матче Куат вышел в стартовом составе. На 31-й минуте казахстанец получил желтую карточку за фол, а на 66-й его заменили на форварда Андреа Чуканова.

С 20 очками «Оренбург», который имеет матч в запасе, занимает 12-е место, а «Крылья Советов» с 19 баллами идут на 14-й строчке из 16 клубов. В следующем туре клуб Куата 7 марта в 17:00 по времени Нур-Султана дома примет тульский «Арсенал», набравший 25 очков и располагающийся на шестой позиции.

Напомним, о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.

На сборах Куат провел семь матчей за «Оренбург». Самый яркий эпизод случился в игре против болгарской «Славии» из Софии (2:3), в которой казахстанец устроил потасовку.

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2028.02.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 8139 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичКонстантин Емельянов
Голы
Денис Попович(Деян Радонич, Дмитрий Кабутов)41′
Рикарду Алвеш89′
Нереализованные пенальти
Джордже Деспотович24′
Составы команд
39Евгений Фролов
56Александр Довбня
3Никита Чернов
3Михаил Сиваков
90+3′
18Мехди Зеффан
4Урош Радакович
90+1′
50Максим Карпов
12Андрей Малых
40′
20Срджан Мияйлович
23′
13Сергей Терехов
40Артем Тимофеев
5Тимур Аюпов
77Дмитрий Кабутов
8Даниэл Мишкич
9Деян Радонич
10Рикарду Алвеш
11Денис Попович
59′90′
9Джордже Деспотович
73′
5Виталий Лысцов
23Исламбек Куат
31′66′
17Антон Зиньковский
83′
11Андреа Чуканов
15Максим Глушенков
14Мамаду Силла
66′
28Паул Антон
79′
20Джоэль Фамейе
8Александр Гацкан
Статистика
1Желтые карточки5
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)16
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
8Фолы21
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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