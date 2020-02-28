Казахстанец Куат дебютировал за российский клуб с выхода в старте в матче с пенальти и удалением
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат дебютировал за «Оренбург» в официальных матчах, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат дебютировал за «Оренбург» в официальных матчах, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 20-го тура российской
При этом на 24-й минуте «Крылья Советов» остались в меньшинстве
В этом матче Куат вышел в стартовом составе. На 31-й минуте казахстанец получил желтую карточку за фол, а на 66-й его заменили на форварда Андреа Чуканова.
С 20 очками «Оренбург», который имеет матч в запасе, занимает 12-е место, а «Крылья Советов» с 19 баллами идут на 14-й строчке из 16 клубов. В следующем туре клуб Куата 7 марта в 17:00 по времени
Напомним, о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.
На сборах Куат провел семь матчей за «Оренбург». Самый яркий эпизод случился в игре против болгарской «Славии» из Софии (2:3), в которой казахстанец устроил потасовку.
|Миодраг Божович
|Константин Емельянов
|Денис Попович(Деян Радонич, Дмитрий Кабутов)
|41′
|Рикарду Алвеш
|89′
|Джордже Деспотович
|24′
|39
|Евгений Фролов
|56
|Александр Довбня
|3
|Никита Чернов
|3
|Михаил Сиваков
90+3′
|18
|Мехди Зеффан
|4
|Урош Радакович
90+1′
|50
|Максим Карпов
|12
|Андрей Малых
40′
|20
|Срджан Мияйлович
23′
|13
|Сергей Терехов
|40
|Артем Тимофеев
|5
|Тимур Аюпов
|77
|Дмитрий Кабутов
|8
|Даниэл Мишкич
|9
|Деян Радонич
|10
|Рикарду Алвеш
|11
|Денис Попович
59′90′
|9
|Джордже Деспотович
73′
|5
|Виталий Лысцов
|23
|Исламбек Куат
31′66′
|17
|Антон Зиньковский
83′
|11
|Андреа Чуканов
|15
|Максим Глушенков
|14
|Мамаду Силла
66′
|28
|Паул Антон
79′
|20
|Джоэль Фамейе
|8
|Александр Гацкан
|1
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)