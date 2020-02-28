Казахстанец Куат дебютировал за российский клуб с выхода в старте в матче с пенальти и удалением

В рамках 20-го тура российской премьер-лиги его команда в гостях сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1. На 41-й минуте «Оренбург» пропустил от словенского полузащитника Дениса Поповича, который забил своему бывшему клубу, но на 89-й ответил голом португальского хавбека Рикарду Алвеша.

При этом на 24-й минуте «Крылья Советов» остались в меньшинстве из-за удаления сербского хавбека Срджана Мияиловича и получили пенальти в свои ворота, но голкипер Евгений Фролов отразил удар экс-форварда «Астаны», «Кайрата», «Тобола» и «Жетысу» Джордже Деспотовича. Интересно, что Фролов в прошлом сезоне также играл за «Оренбург».

В этом матче Куат вышел в стартовом составе. На 31-й минуте казахстанец получил желтую карточку за фол, а на 66-й его заменили на форварда Андреа Чуканова.

С 20 очками «Оренбург», который имеет матч в запасе, занимает 12-е место, а «Крылья Советов» с 19 баллами идут на 14-й строчке из 16 клубов. В следующем туре клуб Куата 7 марта в 17:00 по времени Нур-Султана дома примет тульский «Арсенал», набравший 25 очков и располагающийся на шестой позиции.

Напомним, о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.