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20:58 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в первом матче РПЛ после перерыва

ТАСС, 28 февраля. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Оренбургом» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев гол забил Денис Попович на 41-й минуте встречи, у «Оренбурга» отличился Рикарду Алвеш (89). На 23-й минуте красную карточку после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Виталием Мешковым получил полузащитник самарцев Срджан Мияйлович. Голкипер хозяев Евгений Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича, который был назначен за это нарушение.

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Эта встреча стала первой в чемпионате России после зимнего перерыва. Первый официальный матч на посту главного тренера «Оренбурга» провел Константин Емельянов, который в декабре сменил Владимира Федотова, ушедшего в «Сочи». Встреча команд в первом круге, прошедшая 20 октября, завершилась гостевой победой «Крыльев Советов» (1:0).

«Крылья Советов» прервали серию из четырех поражений и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 20 турах 19 очков. «Оренбург» располагается на 12-й строчке, в активе клуба после 19 матчей 20 очков.

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В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде 8 марта с казанским «Рубином». «Оренбург» днем ранее примет тульский «Арсенал».

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20 января© Ньюстюб
Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2028.02.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 8139 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичКонстантин Емельянов
Голы
Денис Попович(Деян Радонич, Дмитрий Кабутов)41′
Рикарду Алвеш89′
Нереализованные пенальти
Джордже Деспотович24′
Составы команд
39Евгений Фролов
56Александр Довбня
3Никита Чернов
3Михаил Сиваков
90+3′
18Мехди Зеффан
4Урош Радакович
90+1′
50Максим Карпов
12Андрей Малых
40′
20Срджан Мияйлович
23′
13Сергей Терехов
40Артем Тимофеев
5Тимур Аюпов
77Дмитрий Кабутов
8Даниэл Мишкич
9Деян Радонич
10Рикарду Алвеш
11Денис Попович
59′90′
9Джордже Деспотович
73′
5Виталий Лысцов
23Исламбек Куат
31′66′
17Антон Зиньковский
83′
11Андреа Чуканов
15Максим Глушенков
14Мамаду Силла
66′
28Паул Антон
79′
20Джоэль Фамейе
8Александр Гацкан
Статистика
1Желтые карточки5
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)16
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
8Фолы21
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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