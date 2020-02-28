«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в первом матче РПЛ после перерыва

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев гол забил Денис Попович на 41-й минуте встречи, у «Оренбурга» отличился Рикарду Алвеш (89). На 23-й минуте красную карточку после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Виталием Мешковым получил полузащитник самарцев Срджан Мияйлович. Голкипер хозяев Евгений Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича, который был назначен за это нарушение.

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Эта встреча стала первой в чемпионате России после зимнего перерыва. Первый официальный матч на посту главного тренера «Оренбурга» провел Константин Емельянов, который в декабре сменил Владимира Федотова, ушедшего в «Сочи». Встреча команд в первом круге, прошедшая 20 октября, завершилась гостевой победой «Крыльев Советов» (1:0).

«Крылья Советов» прервали серию из четырех поражений и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 20 турах 19 очков. «Оренбург» располагается на 12-й строчке, в активе клуба после 19 матчей 20 очков.

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