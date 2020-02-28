«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в первом матче РПЛ после перерыва
ТАСС, 28 февраля. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Оренбургом» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 28 февраля. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Оренбургом» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев гол забил Денис Попович на 41-й минуте встречи, у «Оренбурга» отличился Рикарду Алвеш (89). На 23-й минуте красную карточку после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Виталием Мешковым получил полузащитник самарцев Срджан Мияйлович. Голкипер хозяев Евгений Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича, который был назначен за это нарушение.
Эта встреча стала первой в чемпионате России после зимнего перерыва. Первый официальный матч на посту главного тренера «Оренбурга» провел Константин Емельянов, который в декабре сменил Владимира Федотова, ушедшего в «Сочи». Встреча команд в первом круге, прошедшая 20 октября, завершилась гостевой победой «Крыльев Советов» (1:0).
«Крылья Советов» прервали серию из четырех поражений и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 20 турах 19 очков. «Оренбург» располагается на 12-й строчке, в активе клуба после 19 матчей 20 очков.
В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде 8 марта с казанским «Рубином». «Оренбург» днем ранее примет тульский «Арсенал».
|Миодраг Божович
|Константин Емельянов
|Денис Попович(Деян Радонич, Дмитрий Кабутов)
|41′
|Рикарду Алвеш
|89′
|Джордже Деспотович
|24′
|39
|Евгений Фролов
|56
|Александр Довбня
|3
|Никита Чернов
|3
|Михаил Сиваков
90+3′
|18
|Мехди Зеффан
|4
|Урош Радакович
90+1′
|50
|Максим Карпов
|12
|Андрей Малых
40′
|20
|Срджан Мияйлович
23′
|13
|Сергей Терехов
|40
|Артем Тимофеев
|5
|Тимур Аюпов
|77
|Дмитрий Кабутов
|8
|Даниэл Мишкич
|9
|Деян Радонич
|10
|Рикарду Алвеш
|11
|Денис Попович
59′90′
|9
|Джордже Деспотович
73′
|5
|Виталий Лысцов
|23
|Исламбек Куат
31′66′
|17
|Антон Зиньковский
83′
|11
|Андреа Чуканов
|15
|Максим Глушенков
|14
|Мамаду Силла
66′
|28
|Паул Антон
79′
|20
|Джоэль Фамейе
|8
|Александр Гацкан
|1
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)