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28 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Тарасов после операции обратился за помощью к парапсихологу

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что операция прошла хорошо. Однако, по словам футболиста, чтобы решить психологические проблемы, ему пришлось обратиться за помощью к парапсихологу. Напомним, что Тарасов получил перелом ноги на тренировке.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Друзья, всем привет! Сегодня второй день после операции, — сказал Тарасов в видеоролике в своем Instagram. — Все прошло хорошо, поговорил с хирургом.

Хочу сказать большое спасибо за поддержку, которую я получаю в соцсетях. Всем, к сожалению, не могу ответить, не обижайтесь. Хотел поделиться небольшой историей и узнать ваше мнение. После того эпизода, который произошел со мной на тренировке, было очень тяжело психологически, эмоционально, я вообще потерялся на какое-то время.

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Но когда все уже об этом узнали, от близкого окружения я получил сообщение: «Дима, тебе нужен профессионал, который поможет разобраться со всеми этими ситуациями, происходящими в твоей жизни».

Друзья мне порекомендовали психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, раньше скептически относился к парапсихологам, но, пообщавшись онлайн, изменил свое мнение.

Мне стало интересно разобраться, посмотреть на себя, на ситуации со стороны. У меня такой вопрос к вам: вы верите во все это? Если да, то присылайте мне свои какие-то ситуации из жизни, мне интересно, я с удовольствием почитаю. Ну, а я пока понаблюдаю, сбудется ли всё, что мне сказали.

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27 июля 2019© Ньюстюб
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