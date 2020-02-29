Матч «Зенит» — «Локомотив» и еще три встречи продолжат 20-й тур РПЛ
ТАСС, 29 февраля. Четырьмя матчами продолжится первый после зимнего перерыва тур Тинькофф — Российской
ТАСС, 29 февраля. Четырьмя матчами продолжится первый после зимнего перерыва тур Тинькофф — Российской
Московский «Спартак» начнет весеннюю часть гостевым матчем против столичного «Динамо». Матч, главным арбитром которого назначен Сергей Карасев, стартует в 16:30 мск. Встреча впервые за 12 лет пройдет на домашнем стадионе «Динамо» в Петровском парке, находившемся с 2008 года на реконструкции. За это время динамовцы не одержали над «Спартаком» ни одной домашней победы — четыре встречи завершились вничью, шесть раз выигрывали
Вероятно, за «Спартак» дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший на правах аренды из «Крыльев Советов». 22-летний форвард в составе команды из Самары забил 10 мячей. Также ожидается появление на поле новичков «Динамо», среди которых значатся защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Николай Комличенко. Матч первого круга между «Спартаком» и «Динамо» завершился со счетом 0:0.
На «Газпром-Арене» в
Обе команды не были активны на трансферном рынке зимой — «Зенит» вернул из итальянской «Сампдории» полузащитника Эмилиано Ригони, находившегося в аренде, расстался с Робертом Маком и Матиасом Краневиттером, а также отправил в аренду в «Сочи» нападающего Александра Кокорина. «Локомотив» не совершил приобретений, отдав в аренду в испанскую «Сельту» форварда Федора Смолова.
В предстоящей встрече петербуржцам не поможет защитник Эммануэль Маммана, под вопросом участие в матче нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова, в составе «Локомотива» по состоянию здоровья не сыграют нападающие Лука Джорджевич, полузащитник Антон Миранчук и нападающий Джефферсон Фарфан, а
Откроется игровой день субботы в Москве матчем на «ВЭБ-Арене» между ЦСКА и екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Павел Кукуян из Сочи. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 очками, «Урал» набрал 24 балла и идет девятым.
У ЦСКА
В составе «Урала»
В еще одном матче дня «Ростов» в Грозном сыграет с местным «Ахматом». Встреча, главным арбитром которой назначен Сергей Лапочкин из
«Ростов» отстает от «Зенита» на 11 очков. Команда под руководством Валерия Карпина не потеряла лидеров, а также продлила контракты с одним из лучших форвардов чемпионата Элдором Шомуродовым (10 голов в 19 играх), полузащитниками Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном. Кроме того, зимой клуб укрепился резервным вратарем «Зенита» Максимом Рудаковым и защитником «Тамбова» Максимом Осипенко.
«Ахмат» приобрел из итальянского «Удинезе» форварда Фелипе Визеу. Грозненской команде в предстоящем матче не поможет полузащитник Антон Швец.