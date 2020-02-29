Матч «Зенит» — «Локомотив» и еще три встречи продолжат 20-й тур РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» начнет весеннюю часть гостевым матчем против столичного «Динамо». Матч, главным арбитром которого назначен Сергей Карасев, стартует в 16:30 мск. Встреча впервые за 12 лет пройдет на домашнем стадионе «Динамо» в Петровском парке, находившемся с 2008 года на реконструкции. За это время динамовцы не одержали над «Спартаком» ни одной домашней победы — четыре встречи завершились вничью, шесть раз выигрывали красно-белые.

Обе команды по ходу первой части чемпионата поменяли главных тренеров. У «Спартака» Доменико Тедеско сменил Олега Кононова, а «Динамо» отправило в отставку Дмитрия Хохлова и назначило Кирилла Новикова.

Красно-белые занимают в турнирной таблице 10-е место с 22 очками, динамовцы имеют в активе на два очка больше и располагаются на восьмой строчке. Из-за травм «Спартаку» в предстоящем матче не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле, в составе «Динамо» под вопросом участие в игре полузащитника Артура Юсупова.

Вероятно, за «Спартак» дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший на правах аренды из «Крыльев Советов». 22-летний форвард в составе команды из Самары забил 10 мячей. Также ожидается появление на поле новичков «Динамо», среди которых значатся защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Николай Комличенко. Матч первого круга между «Спартаком» и «Динамо» завершился со счетом 0:0.

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет столичный «Локомотив». Встреча, главным арбитром которой назначен Евгений Турбин из Дмитрова, начнется в 19:00 мск. «Зенит» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на 10 очков. «Локомотив» имеет в активе 34 балла и занимает пятую позицию.

Обе команды не были активны на трансферном рынке зимой — «Зенит» вернул из итальянской «Сампдории» полузащитника Эмилиано Ригони, находившегося в аренде, расстался с Робертом Маком и Матиасом Краневиттером, а также отправил в аренду в «Сочи» нападающего Александра Кокорина. «Локомотив» не совершил приобретений, отдав в аренду в испанскую «Сельту» форварда Федора Смолова.

«Зенит» потерпел в нынешнем чемпионате только два поражения, одно из которых от железнодорожников (0:1).

В предстоящей встрече петербуржцам не поможет защитник Эммануэль Маммана, под вопросом участие в матче нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова, в составе «Локомотива» по состоянию здоровья не сыграют нападающие Лука Джорджевич, полузащитник Антон Миранчук и нападающий Джефферсон Фарфан, а из-за дисквалификации игру пропустит защитник Мацей Рыбус.

ЦСКА и «Ростов» продолжат борьбу за попадание в Лигу чемпионов

Откроется игровой день субботы в Москве матчем на «ВЭБ-Арене» между ЦСКА и екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Павел Кукуян из Сочи. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 очками, «Урал» набрал 24 балла и идет девятым.

У ЦСКА из-за дисквалификации матч пропустит защитник Игорь Дивеев. Не сможет помочь команде во время игры главный тренер Виктор Гончаренко, который отбывает дисквалификацию и будет наблюдать за матчем с трибуны. Состав армейцев пополнили два молодых игрока — 17-летний защитник «Крыльев Советов» Никита Котин и 20-летний нападающий Илья Шкурин, который в прошлом сезоне в составе клуба «Энергетик-БГУ» с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии.

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В составе «Урала» из-за дисквалификации не сыграют защитник Вараздат Ароян и полузащитник Артем Фидлер. Команда из Екатеринбурга зимой приобрела защитника Мацея Вилюша из «Ростова», а также полузащитника Дмитрия Ефремова из ЦСКА.

В еще одном матче дня «Ростов» в Грозном сыграет с местным «Ахматом». Встреча, главным арбитром которой назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, начнется в 19:00 мск.

«Ростов» отстает от «Зенита» на 11 очков. Команда под руководством Валерия Карпина не потеряла лидеров, а также продлила контракты с одним из лучших форвардов чемпионата Элдором Шомуродовым (10 голов в 19 играх), полузащитниками Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном. Кроме того, зимой клуб укрепился резервным вратарем «Зенита» Максимом Рудаковым и защитником «Тамбова» Максимом Осипенко.

Также во второй части сезона за ростовчан сможет сыграть полузащитник Павел Мамаев, который перешел в «Ростов» на правах свободного агента.

«Ахмат» приобрел из итальянского «Удинезе» форварда Фелипе Визеу. Грозненской команде в предстоящем матче не поможет полузащитник Антон Швец.