«Урал» 4 года даже не мог забить ЦСКА, а теперь чуть не победил. Помешал только Марио Фернандес

Источник: Sport24

Дисквалифицированного Виктора Гончаренко в ЦСКА уже по привычке замещал Сергей Овчинников, Игоря Дивеева в центре защиты — Виктор Васин, не выходивший на поле с августа. Дивеев начал просмотр матча на первом ряду центральной трибуны, а в перерыве переместился к фанатам. На исходе часа трибуны заголосили его фамилию — никто больше в ЦСКА такой чести не удостоился.

Выше Васина по центральной оси разместился Алан Дзагоев. Гончаренко говорил о том, как важно повысить средний возраст команды — и делать это можно только внутренними силами. Алан в третий раз после выздоровления возник в старте, но на зимних сборах он еще добирал форму, работая отдельно — и сейчас часто действовал невпопад. В первом тайме Дзагоев блеснул заряженностью (вступал в перепалки и с главным судьей Кукуяном, и с помощником), а ко второму совсем выдохся — правда, успел попасть в штангу.

Армейцы исправно душили контратаки «Урала», сами кружили на дальних поступах штрафной и как могли плели комбинации — вплоть до решающего шага. Гостям хватило одного попадания в створ. Магнуссон неуместно оставил позицию, гений подач Кулаков перебросил Карпова и нашел Бикфалви, а тот прошил руку Акинфеева.

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Эмоции Дзагоева походили на истерику: он вопил на газон, всплескивал руками и бил себя по ногам. Овчинников выпускал вместо него Шкурина — до кромки поля Алан добрел относительно спокойно, а вот затем швырнул оземь перчатку и пнул скамейку.

Снова без гола Чалов (один раз вытащил Годзюр, в другой мяч сошел с ноги), а ничего опаснее стандартов ЦСКА так и не создал. В первом тайме в створ после розыгрыша штрафного и скидки Марио 17-летний Карпов, во втором уже сам Фернандес замыкал подачу — и на 91-й минуте наконец довел дело до ума. Заменивший Ахметова Бистрович знал, кому подавать, а Марио теперь включил ноги и в два касания уложил в девятку.

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«Урал» в последний раз обыгрывал ЦСКА еще под старым названием, в 1995 году, а в Москве — вообще никогда. Более того, с сезона-2015/16 не могли даже забить, а в первом круге сгорели 4:0 со смешными ошибками.

Казалось, чтобы нарушить проклятие, достаточно было проявить концентрацию все 90 минут и не упустить свой единственный шанс. Был и еще один: Егорычев выскочил один на один и должен был вколачивать, но не стал отдавать Погребняку и махнул выше.

2019-й ЦСКА начал с 0:2 от «Арсенала» — и с треском провалил весну, в последний момент зацепив еврокубки. На старте 2020-го — с огромным трудом спасся от поражения.