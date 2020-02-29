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19:01 (мск), источник: Интерфакс

Массовая драка фанатов «Динамо» и «Спартака» произошла в столице

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU — Футбольные фанаты подрались в Москве, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, массовая драка с участием более 50 человек произошла на Ленинградском проспекте 27, недалеко от стадиона ВТБ-Арена.

Собеседник агентства добавил, что данные о пострадавших уточняются.

Полиция Москвы проводит проверку по данному поводу и устанавливает личности участников драки, сообщили позже «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

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9Удары (всего)11
1Удары в створ6
2Штанги, перекладины0
4Угловые2
11Фолы10
4Офсайды2
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Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
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Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
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