Массовая драка фанатов «Динамо» и «Спартака» произошла в столице
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU — Футбольные фанаты подрались в Москве, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU — Футбольные фанаты подрались в Москве, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.
По его словам, массовая драка с участием более 50 человек произошла на Ленинградском проспекте 27, недалеко от стадиона
Собеседник агентства добавил, что данные о пострадавших уточняются.
Полиция Москвы проводит проверку по данному поводу и устанавливает личности участников драки, сообщили позже «Интерфаксу» в
|Кирилл Новиков
|Доменико Тедеско
|Зелимхан Бакаев(Александр Соболев)
|29′
|Роман Зобнин(Зелимхан Бакаев)
|62′
|1
|Антон Шунин
|98
|Александр Максименко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|21
|Дмитрий Скопинцев
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
67′
|14
|Георгий Джикия
|18
|Иван Ордец
|29
|Илья Кутепов
|44
|Тони Шуньич
64′
|19
|Эсекиэль Понсе
|9
|Клинтон Нжи
|33
|Алекс Крал
|15
|Роман Нойштедтер
|47
|Роман Зобнин
|10
|Силвестр Игбун
80′
|92
|Николай Рассказов
90′
|5
|Максимилиан Филипп
|38
|Андрей Ещенко
|11
|Себастьян Шиманьски
56′
|10
|Зелимхан Бакаев
72′
|27
|Николай Комличенко
|8
|Гус Тил
|88
|Оскар Хильемарк
80′
|77
|Александр Соболев
83′
|77
|Шарль Каборе
|23
|Джордан Ларссон
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|7
|9
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|6
|2
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)