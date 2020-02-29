Футболист «Зенита» Дзюба не вошел в заявку на матч с «Локомотивом»

Дзюба получил повреждение в товарищеском матче с минским «Динамо» (1:1) 22 февраля, 31-летний футболист покинул поле на 55-й минуте встречи. Перед матчем с «Локомотивом» Дзюба тренировался по индивидуальной программе.

Дзюба в сезоне-2019/20 принял участие в 26 матчах «Зенита» во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 11 голевых передач. По итогам первой части чемпионата России он с 11 мячами занимает первое место в списке лучших бомбардиров. 25-летний Азмун в текущем сезоне провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов и отдав шесть голевых передач.