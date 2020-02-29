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17:55 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Дзюба не вошел в заявку на матч с «Локомотивом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не вошел в заявку на домашний матч 20-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом», форвард Сердар Азмун начнет игру на скамейке запасных. Об этом сообщается на официальном сайте Тинькофф — Российской премьер-лиги.

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Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало — 19:00 мск.

Дзюба получил повреждение в товарищеском матче с минским «Динамо» (1:1) 22 февраля, 31-летний футболист покинул поле на 55-й минуте встречи. Перед матчем с «Локомотивом» Дзюба тренировался по индивидуальной программе.

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Дзюба в сезоне-2019/20 принял участие в 26 матчах «Зенита» во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 11 голевых передач. По итогам первой части чемпионата России он с 11 мячами занимает первое место в списке лучших бомбардиров. 25-летний Азмун в текущем сезоне провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов и отдав шесть голевых передач.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах, отрыв от занимающего вторую строчку ЦСКА составляет 10 очков. «Локомотив» идет пятым, имея в активе 34 очка после 19 встреч.

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