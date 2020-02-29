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18:23 (мск), источник: Матч ТВ

Александр Дюков: Переход на формат «осень-весна» не сделал наш футбол лучше. Но смысла возвращаться к старому нет

Президент РФС Александр Дюков в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о розыгрыше чемпионата России по системе «осень-весна» и лимите на легионеров.

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Источник: РИА "Новости"

— По поводу формата «осень-весна» высказывался уже много раз. Повторюсь: я считаю, что переход на формат «осень-весна» не сделал наш футбол лучше. Были ожидания, что этот переход стимулирует клубы и регионы строить манежи и арены, на которых можно было бы играть и зимой. Но пока что мы видим только одну «Газпром Арену» — арену, на которой мы можем играть и в январе, и в феврале месяце.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Имеет ли смысл вернуться к формату «весна-осень»? Кроме дополнительной неразберихи и дополнительных проблем, мне кажется, это ничего не создаст.

— Если выбирать между тем лимитом на легионеров, который есть сейчас — «6+5» и тем, который придет ему на смену, мне кажется, что новый лимит более прогрессивный и более правильный. Так это или нет, опять же, покажет время. Я бы все-таки предпочел, чтобы мы больше времени и сил уделяли развитию детско-юношеского футбола и подготовке спортивного резерва, а не обсуждению лимита. Да, долгосрочно опять же, мы должны ставить перед собой задачу уйти от лимита. Готовы ли мы сделать это прямо сейчас? Нет, и скорее всего не готов это сделать Минспорта. Устанавливать лимит — это компетенция Министерства спорта, — отметил Дюков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, решение о переходе на систему «осень-весна» было принято исполкомом РФС в сентябре 2010 года. Президентом организации на тот момент являлся Сергей Фурсенко. Чемпионат России в сезоне-2011/12 был переходным и прошел прошёл в формате «весна-осень-весна».

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